Golpe para Boca: Marchesín fue operado y estará ocho meses afuera

La baja del arquero no es menor. Marchesín se había consolidado como titular y referente dentro del equipo, luego de haber superado un desgarro a principios de año. Su presencia aportaba seguridad, experiencia y liderazgo en un puesto clave. Por eso, su ausencia representa no solo un problema futbolístico, sino también un golpe en lo simbólico para el plantel.