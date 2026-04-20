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Golpe para Boca: Marchesín fue operado y estará ocho meses afuera

El arquero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la Copa Libertadores y ya fue intervenido. Su ausencia obliga al club a reconfigurar el plantel de cara al resto de la temporada.

Leandro Paredes intentó consolar a Agustín Marchesín cuando se lesionó en el partido entre Boca y Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores. Leandro Paredes intentó consolar a Agustín Marchesín cuando se lesionó en el partido entre Boca y Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Agustín Marchesín fue operado hoy tras sufrir la rotura de ligamentos cruzados en la Copa Libertadores. Estará ocho meses inactivo, afectando la planificación deportiva de Boca.
  • La lesión ocurrió ante Barcelona de Ecuador tras un giro brusco de su rodilla. El portero era titular y referente, habiendo superado recientemente un desgarro a inicios de este año.
  • Boca usará el cupo que libera su lesión para reacomodar el plantel. La baja de su capitán simbólico obliga al cuerpo técnico a buscar respuestas para sostener la estructura actual.
Resumen generado con IA

Boca recibió una noticia que impacta de lleno en su planificación deportiva. Agustín Marchesín fue operado hoy tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por un período estimado de ocho meses.

La acción que derivó en la lesión ocurrió durante un partido de la Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador. En una jugada dentro del área, su rodilla realizó un movimiento antinatural que encendió rápidamente las alarmas. Los estudios posteriores confirmaron el peor diagnóstico y llevaron a una intervención quirúrgica inmediata.

La baja del arquero no es menor. Marchesín se había consolidado como titular y referente dentro del equipo, luego de haber superado un desgarro a principios de año. Su presencia aportaba seguridad, experiencia y liderazgo en un puesto clave. Por eso, su ausencia representa no solo un problema futbolístico, sino también un golpe en lo simbólico para el plantel.

En medio de este contexto, el arquero había acompañado a sus compañeros en el Superclásico disputado en el Monumental ante River, una muestra de su compromiso con el grupo incluso en un momento personal complejo.

Ante este escenario, Boca ya definió que utilizará el cupo que libera su lesión para reacomodar el plantel, en una decisión que busca minimizar el impacto de su ausencia en lo que resta de la temporada.

Tras la cirugía, Marchesín iniciará un largo proceso de rehabilitación. Será un camino que demandará paciencia, constancia y trabajo diario, con el objetivo de regresar en plenitud. Mientras tanto, Boca deberá encontrar respuestas para sostener la estructura sin uno de sus pilares.

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