Reginato, sobre la tragedia en el Rally Sudamericano: “Mucha gente cree que las piedras protegen”

Más allá de la maniobra, el foco se traslada inevitablemente al público. “El rally es peligroso porque se corre pegado a la ruta”, explicó. “Córdoba es una de las provincias más peligrosas en lo que hace al público”, agregó. Según detalló, los espectadores suelen ubicarse en sectores de alto riesgo, como el exterior de las curvas, en busca de mejor visibilidad, sin dimensionar que es precisamente hacia donde puede salir despedido un auto.