Tucumán Central tropezó en Corrientes y ahora apuesta a hacerse fuerte en casa

En la misma línea, el arquero Daniel Moyano dejó un mensaje de mirada larga sobre el torneo: “A corregir errores y seguir, esto es un torneo largo. No hay otra explicación. Ahora a trabajar en la semana para buscar ganar en casa y volver a estar en zona de clasificación”. Y agregó con énfasis: “Lo único que tenemos que hacer es sumar, ya sea de local o visitante, sumar de a uno o de a tres puntos”.