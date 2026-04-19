Secciones
DeportesFútbol

Tucumán Central tropezó en Corrientes y ahora apuesta a hacerse fuerte en casa

El “Rojo” cayó 3-1 ante Boca Unidos en Corrientes por errores en el primer tiempo que marcaron el partido. Reaccionó en el complemento, pero no le alcanzó y salió de la zona de clasificación.

Matías Perdigón, de Tucumán Central. Matías Perdigón, de Tucumán Central. Luciana Ramón/Prensa Tucumán Central.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán Central cayó 3-1 ante Boca Unidos en Corrientes por la fecha 5 del Federal A, debido a fallas defensivas, quedando fuera de la zona de clasificación del torneo.
  • El equipo de Walter Arrieta sufrió goles tempranos y desatenciones en el primer tiempo. Pese a una mejora en el complemento y el descuento de Smith, no logró revertir el resultado.
  • El Rojo buscará recuperar terreno el domingo ante Sarmiento de Resistencia. La clave será mantener el invicto de local y aprovechar el regreso del goleador Brahian Collante.
Resumen generado con IA

Tucumán Central volvió a mostrar dos caras bien marcadas y lo pagó caro. En Corrientes, cayó 3 a 1 frente a Boca Unidos por la quinta fecha de la Zona 2 del Federal A, en un partido condicionado por errores defensivos y desconcentraciones en el primer tiempo que terminaron siendo determinantes en el desarrollo.

El equipo dirigido por Walter Arrieta nunca logró asentarse en la etapa inicial. Boca Unidos fue práctico, directo y contundente: a los 6 minutos abrió el marcador con un penal convertido por Bryan Mendoza y, a los 35, amplió la ventaja a través de Luciano Velazco, tras una nueva desatención en el fondo tucumano.

Con pocas ideas en ataque y escasa profundidad, Tucumán Central prácticamente no logró inquietar al rival en esa primera parte. El local manejó los tiempos con comodidad y administró la ventaja sin sobresaltos.

En el complemento, la visita intentó reaccionar. Ajustó líneas y mostró otra actitud, con mayor presencia en campo rival. A los 12 minutos tuvo la situación más clara: Benjamín Ruiz Rodríguez sacó un remate que pasó besando el travesaño, en lo que pudo haber sido el descuento que cambiara el partido.

Sin embargo, cuando el equipo buscaba meterse en juego, llegó otro golpe decisivo. A los 19 minutos, Leandro Gómez definió con un remate rasante para establecer el 3 a 0, resultado que prácticamente sentenció la historia.

Los cambios le dieron algo más de frescura al “Rojo”, especialmente con el ingreso de Lucas Sánchez, que aportó claridad en el traslado del balón. Finalmente, a los 38 minutos, Matías Smith logró el descuento con una jugada individual que solo sirvió para decorar el resultado.

La derrota no solo significó un traspié fuera de casa, sino que además dejó a Tucumán Central fuera de la zona de clasificación. Con seis puntos, se ubica sexto, a dos del líder Bartolomé Mitre, en una tabla muy pareja en estas primeras cinco fechas.

El dato que preocupa es la falta de resultados como visitante, una deuda pendiente que el equipo no ha podido resolver en lo que va del torneo. Sin embargo, el rendimiento cambia en condición de local, donde el equipo mostró su mejor versión.

En Villa Alem, Tucumán Central ganó sus dos partidos en casa, ante Bartolomé Mitre y San Martín de Formosa, con actuaciones sólidas y, en algunos pasajes, incluso con la sensación de haber merecido una diferencia mayor en el marcador.

Por eso, el próximo compromiso aparece como una oportunidad clave. El domingo recibirá a Sarmiento de Resistencia con la necesidad de volver al triunfo, sumar su tercera victoria como local y recuperar terreno en la tabla de posiciones.

Para ese objetivo, el plantel deberá trabajar intensamente durante la semana, corrigiendo errores defensivos y buscando mayor regularidad en su rendimiento. Además, contará con una pieza importante en ofensiva: el regreso de su goleador, Brahian Collante, quien ya cumplió su sanción.

Tras el encuentro, el defensor Ramiro Alderete fue autocrítico al analizar la derrota: “Creo que perdimos por errores nuestros viendo los goles de ellos. El segundo tiempo fuimos mejores, con otra actitud. Ahora a pensar en ganar en casa”, expresó.

En la misma línea, el arquero Daniel Moyano dejó un mensaje de mirada larga sobre el torneo: “A corregir errores y seguir, esto es un torneo largo. No hay otra explicación. Ahora a trabajar en la semana para buscar ganar en casa y volver a estar en zona de clasificación”. Y agregó con énfasis: “Lo único que tenemos que hacer es sumar, ya sea de local o visitante, sumar de a uno o de a tres puntos”.

El entrenador Walter Arrieta, por su parte, explicó las dificultades del equipo fuera de casa: “Creo que nos cuesta de visitante el tema de la cancha grande. Nos tardamos en hacer algunos movimientos y ahí quedamos largos en los espacios. En los dos partidos de visitante nos hicieron goles antes de los 10 minutos, y eso cambia todo lo planificado. Fueron errores que nos cuestan el partido, así que tenemos que trabajar sobre eso”.

En un campeonato tan equilibrado, hacerse fuerte de local no es una opción, sino una obligación. Tucumán Central lo sabe: si quiere pelear por un lugar en la zona campeonato, deberá sostener su solidez en casa y empezar a construir desde allí su recuperación.

Resultados - Fecha 5 (Zona 2)

Juventud Antoniana 1 - Bartolomé Mitre 2

Sarmiento (Resistencia) 1 - San Martín (Formosa) 1

Sol de América 2 - Defensores de Puerto Vilelas 1

Boca Unidos 3 - Tucumán Central 1

Libre: Sarmiento (La Banda)

Posiciones - Zona 2 (Federal A)

Bartolomé Mitre 8; Juventud Antoniana, Defensores de Puerto Vilelas, Sol de América y Boca Unidos 7; Tucumán Central 6; San Martín (Formosa) 5; Sarmiento (Resistencia) 4; Sarmiento (La Banda) 2.

Próxima fecha 

Tucumán Central vs. Sarmiento (Resistencia)

San Martín (Formosa) vs. Sol de América (Formosa)

Defensores de Puerto Vilelas vs. Juventud Antoniana

Bartolomé Mitre vs. Sarmiento (La Banda)

Libre: Boca Unidos

Temas Club Tucumán CentralBoca Unidos de CorrientesCentro Juventud Antoniana de SaltaTorneo Federal ABoca UnidosWalter Arrieta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán Central viaja a Corrientes con el 11 confirmado y un sorpresivo cambio táctico

Tucumán Central viaja a Corrientes con el "11" confirmado y un sorpresivo cambio táctico

Encuesta: ¿quién ganará el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors?

Encuesta: ¿quién ganará el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors?

Superclásico: River Plate vs Boca Juniors, previa, hora y cómo llegan al duelo en el Monumental

Superclásico: River Plate vs Boca Juniors, previa, hora y cómo llegan al duelo en el Monumental

Tucumán Central ultima detalles tácticos antes de visitar a Boca Unidos

Tucumán Central ultima detalles tácticos antes de visitar a Boca Unidos

Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo el Superclásico entre River y Boca?

Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo el Superclásico entre River y Boca?

Lo más popular
Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán
1

Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán

Otro inmueble agita el debate por Manuel Adorni
2

Otro inmueble agita el debate por Manuel Adorni

Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error
3

Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error

Revés para el Secretario de Energía: la víctima impugnó el acuerdo y exige que el funcionario rinda cuentas
4

Revés para el Secretario de Energía: la víctima impugnó el acuerdo y exige que el funcionario rinda cuentas

Tras el fallo, el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán sigue bajo análisis
5

Tras el fallo, el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán sigue bajo análisis

Los cinco ejes de la obra que modernizará la Terminal de Ómnibus de Tucumán
6

Los cinco ejes de la obra que modernizará la Terminal de Ómnibus de Tucumán

Más Noticias
Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo el Superclásico entre River y Boca?

Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo el Superclásico entre River y Boca?

Como en Egipto: la impactante pirámide del norte argentino que maravilla al mundo

Como en Egipto: la impactante pirámide del norte argentino que maravilla al mundo

Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán

Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Argentinos Juniors

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Argentinos Juniors

Tras el fallo, el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán sigue bajo análisis

Tras el fallo, el estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán sigue bajo análisis

Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error

Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error

Revés para el Secretario de Energía: la víctima impugnó el acuerdo y exige que el funcionario rinda cuentas

Revés para el Secretario de Energía: la víctima impugnó el acuerdo y exige que el funcionario rinda cuentas

Otro inmueble agita el debate por Manuel Adorni

Otro inmueble agita el debate por Manuel Adorni

Comentarios