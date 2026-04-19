Tucumán Central tropezó en Corrientes y ahora apuesta a hacerse fuerte en casa

Resumen para apurados
- Tucumán Central cayó 3-1 ante Boca Unidos en Corrientes por la fecha 5 del Federal A, debido a fallas defensivas, quedando fuera de la zona de clasificación del torneo.
- El equipo de Walter Arrieta sufrió goles tempranos y desatenciones en el primer tiempo. Pese a una mejora en el complemento y el descuento de Smith, no logró revertir el resultado.
- El Rojo buscará recuperar terreno el domingo ante Sarmiento de Resistencia. La clave será mantener el invicto de local y aprovechar el regreso del goleador Brahian Collante.
Tucumán Central volvió a mostrar dos caras bien marcadas y lo pagó caro. En Corrientes, cayó 3 a 1 frente a Boca Unidos por la quinta fecha de la Zona 2 del Federal A, en un partido condicionado por errores defensivos y desconcentraciones en el primer tiempo que terminaron siendo determinantes en el desarrollo.
El equipo dirigido por Walter Arrieta nunca logró asentarse en la etapa inicial. Boca Unidos fue práctico, directo y contundente: a los 6 minutos abrió el marcador con un penal convertido por Bryan Mendoza y, a los 35, amplió la ventaja a través de Luciano Velazco, tras una nueva desatención en el fondo tucumano.
Con pocas ideas en ataque y escasa profundidad, Tucumán Central prácticamente no logró inquietar al rival en esa primera parte. El local manejó los tiempos con comodidad y administró la ventaja sin sobresaltos.
En el complemento, la visita intentó reaccionar. Ajustó líneas y mostró otra actitud, con mayor presencia en campo rival. A los 12 minutos tuvo la situación más clara: Benjamín Ruiz Rodríguez sacó un remate que pasó besando el travesaño, en lo que pudo haber sido el descuento que cambiara el partido.
Sin embargo, cuando el equipo buscaba meterse en juego, llegó otro golpe decisivo. A los 19 minutos, Leandro Gómez definió con un remate rasante para establecer el 3 a 0, resultado que prácticamente sentenció la historia.
Los cambios le dieron algo más de frescura al “Rojo”, especialmente con el ingreso de Lucas Sánchez, que aportó claridad en el traslado del balón. Finalmente, a los 38 minutos, Matías Smith logró el descuento con una jugada individual que solo sirvió para decorar el resultado.
La derrota no solo significó un traspié fuera de casa, sino que además dejó a Tucumán Central fuera de la zona de clasificación. Con seis puntos, se ubica sexto, a dos del líder Bartolomé Mitre, en una tabla muy pareja en estas primeras cinco fechas.
El dato que preocupa es la falta de resultados como visitante, una deuda pendiente que el equipo no ha podido resolver en lo que va del torneo. Sin embargo, el rendimiento cambia en condición de local, donde el equipo mostró su mejor versión.
En Villa Alem, Tucumán Central ganó sus dos partidos en casa, ante Bartolomé Mitre y San Martín de Formosa, con actuaciones sólidas y, en algunos pasajes, incluso con la sensación de haber merecido una diferencia mayor en el marcador.
Por eso, el próximo compromiso aparece como una oportunidad clave. El domingo recibirá a Sarmiento de Resistencia con la necesidad de volver al triunfo, sumar su tercera victoria como local y recuperar terreno en la tabla de posiciones.
Para ese objetivo, el plantel deberá trabajar intensamente durante la semana, corrigiendo errores defensivos y buscando mayor regularidad en su rendimiento. Además, contará con una pieza importante en ofensiva: el regreso de su goleador, Brahian Collante, quien ya cumplió su sanción.
Tras el encuentro, el defensor Ramiro Alderete fue autocrítico al analizar la derrota: “Creo que perdimos por errores nuestros viendo los goles de ellos. El segundo tiempo fuimos mejores, con otra actitud. Ahora a pensar en ganar en casa”, expresó.
En la misma línea, el arquero Daniel Moyano dejó un mensaje de mirada larga sobre el torneo: “A corregir errores y seguir, esto es un torneo largo. No hay otra explicación. Ahora a trabajar en la semana para buscar ganar en casa y volver a estar en zona de clasificación”. Y agregó con énfasis: “Lo único que tenemos que hacer es sumar, ya sea de local o visitante, sumar de a uno o de a tres puntos”.
El entrenador Walter Arrieta, por su parte, explicó las dificultades del equipo fuera de casa: “Creo que nos cuesta de visitante el tema de la cancha grande. Nos tardamos en hacer algunos movimientos y ahí quedamos largos en los espacios. En los dos partidos de visitante nos hicieron goles antes de los 10 minutos, y eso cambia todo lo planificado. Fueron errores que nos cuestan el partido, así que tenemos que trabajar sobre eso”.
En un campeonato tan equilibrado, hacerse fuerte de local no es una opción, sino una obligación. Tucumán Central lo sabe: si quiere pelear por un lugar en la zona campeonato, deberá sostener su solidez en casa y empezar a construir desde allí su recuperación.
Resultados - Fecha 5 (Zona 2)
Juventud Antoniana 1 - Bartolomé Mitre 2
Sarmiento (Resistencia) 1 - San Martín (Formosa) 1
Sol de América 2 - Defensores de Puerto Vilelas 1
Boca Unidos 3 - Tucumán Central 1
Libre: Sarmiento (La Banda)
Posiciones - Zona 2 (Federal A)
Bartolomé Mitre 8; Juventud Antoniana, Defensores de Puerto Vilelas, Sol de América y Boca Unidos 7; Tucumán Central 6; San Martín (Formosa) 5; Sarmiento (Resistencia) 4; Sarmiento (La Banda) 2.
Próxima fecha
Tucumán Central vs. Sarmiento (Resistencia)
San Martín (Formosa) vs. Sol de América (Formosa)
Defensores de Puerto Vilelas vs. Juventud Antoniana
Bartolomé Mitre vs. Sarmiento (La Banda)
Libre: Boca Unidos