Encuentros LA GACETA: Con el nuevo Código de Planeamiento, Yerba Buena se encamina hacia una ciudad más dinámica

Resumen para apurados
- El desarrollador García Hamilton analizó en Yerba Buena el impacto del nuevo Código de Planeamiento de 2025, que busca ordenar el crecimiento urbano y atraer inversiones previstas.
- La normativa surge tras meses de debate público-privado para pasar de un modelo espontáneo a uno planificado. Fomenta proyectos de escala media, usos mixtos y apertura de nuevas calles.
- La medida descentralizará los ejes Perón y Aconquija, impulsando 300 hectáreas al norte. Se espera que dinamice el mercado para inversores y jóvenes en un contexto de alta demanda.
La implementación del nuevo Código de Planeamiento Urbano en Yerba Buena, sancionado a fines de 2025 luego de meses de debate entre el sector público y privado, comienza a mostrar sus primeros impactos en el desarrollo inmobiliario. Para el desarrollador Javier García Hamilton, referente de la empresa García Hamilton Desarrollos y Servicios Inmobiliarios, el cambio representa un punto de inflexión en la forma de pensar y proyectar la Ciudad Jardín.
En el marco de “Encuentros LA GACETA” sobre Real Estate, el empresario destacó que la normativa introduce mayor previsibilidad para quienes invierten y construyen. “Creo que hay un quiebre con el nuevo código. Pasó de ser algo más espontáneo a un esquema planificado. Ahora uno sabe dónde, cómo y qué construir”, comentó.
Según explicó, uno de los principales avances radica en la claridad de las reglas de juego. Esto no solo ordena el crecimiento urbano, sino que también apunta a modificar la lógica histórica de concentración en determinados corredores. “Se espera dejar de ser una ciudad centralizada en algunos ejes y generar nuevos polos de desarrollo”, indicó.
Hasta ahora, avenidas como Perón y Aconquija concentraban gran parte de la actividad inmobiliaria. Sin embargo, el nuevo código busca diversificar ese mapa. “No van a perder centralidad, pero van a nacer nuevas zonas, subzonas y ejes en distintos puntos de Yerba Buena”, dijo García Hamilton.
En otro punto de la entrevista, el desarrollador señaló que el sector ya comenzó a adaptarse a estas nuevas condiciones. La tendencia, comentó, se orienta hacia proyectos de usos mixtos que integren vivienda, comercio y servicios. “Estamos apuntando a desarrollos que combinen lo comercial con lo residencial, para brindar mayor cercanía y calidad de vida a los vecinos”.
A diferencia de etapas anteriores, donde predominaban emprendimientos de gran escala, el nuevo escenario favorece propuestas más equilibradas. “Van a predominar los proyectos de escala media. El código tiende a evitar grandes desarrollos y fomentar este tipo de iniciativas, que vinculan locales, oficinas y viviendas”.
En cuanto a la demanda, García Hamilton aseguró que el mercado continúa mostrando dinamismo, especialmente en ciertos segmentos. “Hoy nos manejamos principalmente con inversores, pero también hay mucha demanda de jóvenes y familias pequeñas que buscan departamentos, sobre todo de uno o dos dormitorios”, señaló.
El crecimiento urbano también se proyecta hacia nuevas áreas. En ese sentido, el empresario se refirió al potencial de expansión en zonas aún no desarrolladas. “Yerba Buena tiene más de 300 hectáreas en la zona norte para crecer. El código planifica aperturas de calles y busca evitar desarrollos cerrados que terminan asfixiando la ciudad”.
Respecto al contexto económico, García Hamilton consideró que el momento actual presenta desafíos, aunque sin perder de vista las oportunidades. “Es un buen momento y no, al mismo tiempo. Estamos en una etapa disruptiva, con dificultades en lo microeconómico, pero históricamente invertir en ladrillos siempre fue redituable, especialmente en Yerba Buena”.
Remarcó, además, que el sector atraviesa una etapa de adaptación, en la que la creatividad resulta clave. “Los costos de construcción no siempre se trasladan a precios, entonces hay que ser ingenioso, generar propuestas atractivas y adaptadas al bolsillo del comprador”.
Finalmente, García Hamilton se mostró optimista respecto al futuro de la ciudad y al rol del sector privado en este nuevo escenario. “Queremos ser parte de esta etapa, generando valor y pensando a largo plazo”, concluyó.
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