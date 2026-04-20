Cómo planificar la casa propia para que deje de ser un sueño inalcanzable

Layús, que combina su perfil profesional con la generación de contenidos en redes sociales, sostiene que su propuesta busca acompañar al cliente en todas las etapas, desde la idea inicial hasta la entrega final. “Trabajamos con un plan que permite que lo que parece inalcanzable se vuelva totalmente tangible”. Uno de los diferenciales de su modelo es el tiempo. Según dijo, el objetivo es que el cliente pueda proyectar, construir y habitar su vivienda en un plazo de 12 meses.