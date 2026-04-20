Cómo planificar la casa propia para que deje de ser un sueño inalcanzable
Resumen para apurados
- El arquitecto Guillermo Hugo Layús presentó en Tucumán un plan para construir viviendas en 12 meses, buscando transformar la aspiración de la casa propia en un objetivo alcanzable.
- El sistema implementa un esquema llave en mano con financiación propia y diseño personalizado. Incluye tecnología digital para seguir la obra en tiempo real y reducir la incertidumbre.
- Este enfoque busca mitigar el impacto de la inflación con plazos cortos. Se proyecta que la digitalización y las casas evolutivas marquen la tendencia del mercado inmobiliario.
Acceder a la vivienda propia parece cada vez más lejano, pero no imposible. El arquitecto y desarrollador, Guillermo Hugo Layús, propone un enfoque distinto que apunta a ordenar el proceso, reducir la incertidumbre y convertir una aspiración en un objetivo concreto y alcanzable.
Durante su participación en “Encuentros LA GACETA”, el CEO de GHL Arquitectura y Desarrollos Inmobiliarios aseguró que el principal obstáculo no es exclusivamente económico, sino decisional. “La inquietud parece ser el dinero, pero en realidad es la decisión. Cuando uno decide avanzar con el sueño de la casa propia, ahí empieza el ‘cómo’, y es donde entramos nosotros para ordenar ese proceso”.
Layús, que combina su perfil profesional con la generación de contenidos en redes sociales, sostiene que su propuesta busca acompañar al cliente en todas las etapas, desde la idea inicial hasta la entrega final. “Trabajamos con un plan que permite que lo que parece inalcanzable se vuelva totalmente tangible”. Uno de los diferenciales de su modelo es el tiempo. Según dijo, el objetivo es que el cliente pueda proyectar, construir y habitar su vivienda en un plazo de 12 meses.
“El tiempo es clave. En tres o cuatro años cambian muchas cosas en la vida de una persona. Nosotros apuntamos a quienes quieren ordenar su vida en el corto plazo y empezar a vivir su casa mientras transitan ese proceso”, señaló. En ese recorrido, el acompañamiento no es solo técnico. Layús se refirió a la importancia del abordaje integral, que incluye aspectos emocionales y de toma de decisiones.
“Trabajamos mucho la psicología. Hay incertidumbres, miedo a no llegar, a no poder sostenerlo. Por eso generamos herramientas y un plan cerrado donde el cliente sabe desde el inicio cuánto va a gastar”, indicó.
El sistema contempla financiación propia y un esquema “llave en mano”, en el que el usuario delega la gestión integral del proyecto. “La persona no tiene que preocuparse por nada más que ver cómo avanza su casa y disfrutar el proceso”. Además, a diferencia de los modelos tradicionales, donde se elige entre opciones predefinidas, Layús enfatizó que cada proyecto es único. “No trabajamos con prototipos. La casa se diseña en función del estilo de vida del cliente. Todo influye en el resultado final”.
Además, destacó que las nuevas demandas del mercado apuntan a viviendas funcionales y evolutivas. “Los proyectos ya están pensados desde el inicio para crecer. La casa puede ampliarse sin afectar su funcionamiento ni perder coherencia arquitectónica”, detalló. En paralelo, la innovación tecnológica empieza a ganar terreno en el proceso constructivo. Durante la charla, el profesional adelantó que su firma está incorporando herramientas digitales para mejorar la experiencia del cliente. Entre ellas, una aplicación que permitirá seguir la obra en tiempo real mediante cámaras instaladas en el lugar.
“El cliente va a poder ver desde su celular cómo avanza su casa, recibir notificaciones sobre cada etapa y tener control total del proceso”, explicó. El sistema también incluirá información financiera actualizada, cronogramas de obra y alertas ante eventuales cambios. “Buscamos transparencia y tranquilidad. Que la obra no sea una fuente de estrés, sino una experiencia positiva”, agregó.
Respecto al contexto actual, el desarrollador consideró que existen oportunidades, aunque con matices. “Es un buen momento para invertir, pero no desde un optimismo vacío. Hay que entender el contexto y planificar bien, sobre todo en plazos cortos para evitar las fluctuaciones del mercado”, analizó. En esa línea, destacó el crecimiento de la construcción privada, especialmente en viviendas unifamiliares. “Nuestro nicho está en casas de entre 100 y 250 metros cuadrados, que es donde hoy hay mayor demanda”, precisó.
Finalmente, insistió en la importancia de cambiar la mirada sobre el acceso a la vivienda. “No se trata de pensar que es imposible, sino de entender que puede parecerlo. Cuando hay planificación, orden y acompañamiento, el objetivo se vuelve alcanzable”, concluyó.
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