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Una amenaza de tiroteo con fecha para mañana mantiene el conflicto abierto

Una inscripción en un colegio privado expuso el impacto de estos episodios en la vida escolar.

PRECISOS. Los mensajes circularon en varias instituciones de la provincia PRECISOS. Los mensajes circularon en varias instituciones de la provincia
Hace 2 Hs

La secuencia de mensajes intimidatorios en escuelas tucumanas sumó otro episodio, cuando en las últimas horas la alerta se encendió en el Colegio Kinder, donde apareció una inscripción con una amenaza alusiva a mañana en un espacio común del establecimiento.

A través de un comunicado dirigido a las familias, el equipo directivo informó la situación y buscó transmitir calma. En el mismo señalaron que la institución ya trabaja junto a Supervisión y que se activaron los protocolos de cuidado y prevención “para garantizar que la escuela siga siendo un lugar seguro para todos nuestros estudiantes”.

También aclararon que se mantendrán en contacto permanente con las autoridades y que cualquier novedad será comunicada en función de las disposiciones oficiales vigentes, en referencia al decreto provincial que regula este tipo de situaciones.

No obstante, el mensaje dejó en evidencia el impacto que estos hechos generan dentro de la comunidad educativa.

“Lo que se percibe como una broma, genera una angustia real que altera la convivencia”, advirtieron en el comunicado que la institución envió a las familias de la institución.

En esa línea, convocaron a reforzar el diálogo en el hogar, especialmente en torno a tres ejes: el impacto de las acciones individuales, la necesidad de una comunicación responsable -evitando la circulación de rumores en redes sociales- y el cuidado de los espacios compartidos.

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Además, recordaron que los estudiantes cuentan con adultos de referencia dentro de la escuela -docentes, tutores, preceptores y equipos de orientación- para canalizar inquietudes o situaciones que generen preocupación. “El equipo está disponible para escuchar, acompañar y abordar las dudas”, señalaron.

Lista

El caso del Kinder se suma a una lista que incluye a distintas instituciones de la provincia, donde debieron activar protocolos tras la aparición de mensajes similares, en su mayoría escritos en baños o espacios comunes y, en muchos casos, con fechas concretas.

La situación no se limita a la Capital o Yerba Buena. Según reportes oficiales, las amenazas se replicaron en distintos puntos de la provincia, incluyendo localidades como Concepción, Alberdi, Banda del Río Salí y otros municipios del interior, lo que obligó a activar protocolos de manera simultánea en varias jurisdicciones.

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En ese contexto, el episodio vuelve a poner en primer plano una preocupación que atraviesa a toda la comunidad educativa con la persistencia de amenazas que, más allá de su veracidad, impactan de lleno en la vida escolar cotidiana y obligan a sostener un estado de alerta permanente.

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