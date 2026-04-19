San Ramón y La Providencia igualaron en un clásico caliente y a estadio lleno

Resumen para apurados
- San Ramón y La Providencia igualaron 1-1 por el Grupo E de la Liga Tucumana en Villa Quinteros. El clásico regional se disputó ante un estadio colmado por el regreso del local.
- Lucas Figueroa aventajó a la visita, pero Carlos Campos empató para el 'Borque'. El partido marcó el debut de San Ramón en casa tras su ascenso y cortó el puntaje ideal del rival.
- El empate reparte puntos clave en la tabla. La jornada continuará este lunes con el clásico entre Atlético y San Martín, perfilando los lideratos de los diversos grupos del torneo.
El clásico zonal entre San Ramón y La Providencia terminó igualado 1 a 1 por el grupo E de la Liga Tucumana. En Villa Quinteros, el estadio estuvo colmado, con gran cantidad de público que incluso quedó afuera. Se trató del primer partido como local del conjunto del “Borque” tras su ascenso de categoría.
Fue un encuentro entretenido. La Providencia se puso en ventaja con gol de Lucas Figueroa, resultado que hasta ese momento le permitía mantenerse como líder con puntaje ideal. Sin embargo, Carlos Campos marcó la igualdad para San Ramón, que así consiguió su primer punto en el torneo.
Por el grupo A, San José goleó 3 a 0 a All Boys con dos goles de Diego Sotelo y uno de Ignacio Martínez. De esta manera, los “panceros” sumaron sus primeros tres puntos, mientras que los “gallegos” siguen en el fondo de la tabla sin unidades.
En el grupo C, Lastenia venció 2 a 0 a San Lorenzo de Delfín Gallo con goles de Alfredo Gómez y Gabriel Agüero. El equipo dirigido por Gabriel Fernández logró así su primera victoria en el certamen.
En duelo de equipos ascendidos, Garmendia FC derrotó como visitante a Cruz Alta por 1 a 0, con gol de Brian Valenzuela.
Por el grupo F, Jorge Newbery superó 1 a 0 a San Lorenzo de Santa Ana gracias al tanto de Santiago Albornoz. El conjunto dirigido por Jorge Amaya consiguió sus primeros tres puntos, mientras que su rival aún no ha sumado.
La fecha continuará este lunes con el clásico en cancha de San Jorge, desde las 16, donde Atlético enfrentará a San Martín. Los “decanos”, dirigidos por Roy González, vienen de caer 2 a 0 ante Tucumán Central, mientras que los “santos”, conducidos por Edgardo Di Risso, llegan tras vencer 1 a 0 a Amalia.
La jornada se cerrará el martes con el interzonal entre el “rojo” de Villa Alem y Atlético Concepción. Ambos equipos debutaron con victorias. Tucumán Central, dirigido por José Ernesto Campos y Sergio Décima, contará con suplentes del Federal A, mientras que Atlético Concepción, orientado por Miguel “Tigre” Amaya, viene de ganarle 1 a 0 a Lastenia.