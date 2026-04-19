Concepción FC pegó en los momentos justos y se quedó con el clásico ante Ñuñorco

Resumen para apurados
- Concepción FC venció 2-0 a Ñuñorco en el clásico de la Liga Tucumana con un doblete de Facundo Alarcón, alcanzando la cima del torneo en condición de visitante.
- El equipo de Adrián Uslenghi se impuso con orden táctico y eficacia defensiva, neutralizando el juego ofensivo del local, que contó con la presencia de Luis Miguel 'Pulga' Rodríguez.
- Tras ser finalista en 2025, el 'Cuervo' se consolida como líder junto a Unión Simoca, mientras que Ñuñorco deberá corregir errores para recuperar terreno en el campeonato.
Concepción FCse quedó con el clásico disputado en el estadio de Ñuñorco con una actuación sólida y efectiva, apoyado en la gran figura de Facundo Alarcón, quien marcó la diferencia en el primer tiempo con dos goles a los 21 y 37 minutos para el 2-0 definitivo. El equipo dirigido por Adrián Uslenghi planteó un partido inteligente, apostando al orden defensivo y al contragolpe, lo que le permitió controlar el desarrollo una vez en ventaja.
Ñuñorco intentó construir juego a partir de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, Lucas Naranjo y Óscar Carrizo, pero nunca logró profundidad ni claridad en los últimos metros. El local tuvo algunas aproximaciones iniciales, principalmente por Matías Medina, aunque sin eficacia, mientras que el arquero Pedro Villarreal respondió con seguridad cada vez que fue exigido.
En el complemento, Concepción FC pudo ampliar la diferencia, pero los remates de Omar Romano y Hernán Lastra dieron en los palos, evitando una goleada mayor. Ñuñorco, en tanto, no logró revertir el desarrollo del juego y terminó condicionado también por las expulsiones de Campos y Sánchez.
Con este triunfo, Concepción FC consiguió su primera victoria del torneo tras el empate en el debut ante Azucarera Argentina (3-3 como local) y se ubicó en lo más alto de la tabla junto a Unión Simoca. El conjunto simoqueño igualó 0 a 0 en su visita a Santa Rosa, manteniéndose también en los puestos de privilegio del campeonato.
De esta manera, Concepción FC reafirma su condición de protagonista, tras haber sido finalista del torneo Anual 2025 donde cayó ante Tucumán Central por 1-0, mientras que Ñuñorco deberá trabajar en la semana para corregir aspectos ofensivos y de funcionamiento bajo la conducción de Floreal García.
Sintesis
Ñuñorco formó con Carlos Medina; Néstor Campos, Darío Romero y Facundo Albastray; Óscar Carrizo, Enzo Burgos, Emir Zuda y Matías Medina; Lucas Naranjo, Luis Rodríguez y Carlos López. Su director técnico fue Floreal García.
Concepción FC alineó a Pedro Villarreal; Pablo Sánchez, Mariano Peralta, Ignacio Galván y Tomás Romero; Mauro Galván, Víctor Rodríguez, Matías Barboza y Axel González; Facundo Alarcón y Ramón Cisneros, bajo la conducción de Adrián Uslenghi.
Goles (primer tiempo): 21’ y 37’ Facundo Alarcón (CFC).
Cambios: 45’ Pereyra por Barboza (CFC); 62’ Walter Naranjo por Óscar Carrizo (Ñ) y Ariel Pérez por Cisneros (CFC); 65’ Lucas Lazarte por Burgos (Ñ); 66’ Marcos Carrera por Alarcón (CFC) y Omar Romano por Galván (CFC); a los 68’ Enzo Toranzo por Medoña (Ñ) y 79’ Hernán Lastra por González (CFC).
Expulsados: a los 58’ Campos (Ñ) y a los 61’ Sánchez (CFC). Cancha: Ñuñorco. Árbitro: Abel Juárez,