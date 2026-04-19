Concepción FC pegó en los momentos justos y se quedó con el clásico ante Ñuñorco

Concepción FCse quedó con el clásico disputado en el estadio de Ñuñorco con una actuación sólida y efectiva, apoyado en la gran figura de Facundo Alarcón, quien marcó la diferencia en el primer tiempo con dos goles a los 21 y 37 minutos para el 2-0 definitivo. El equipo dirigido por Adrián Uslenghi planteó un partido inteligente, apostando al orden defensivo y al contragolpe, lo que le permitió controlar el desarrollo una vez en ventaja.