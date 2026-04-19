Un nene de 12 años encontró a su madre enterrada en Buenos Aires: buscan intensamente al novio de la mujer

En ese momento, notó que al fondo de su casa había tierra removida, lo que le llamó la atención. Por lo que, unos días después, el nene volvió a la vivienda, pero esta vez la pareja de su mamá le aseguró que “no iba a volver a verla más”.La Realidad Online informó que fue por esta razón que el menor insistió con saber dónde estaba su madre, y finalmente decidió ir por su propia cuenta a revisar el patio.