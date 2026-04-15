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Tucumán Central ultima detalles tácticos antes de visitar a Boca Unidos

Con jornadas de doble turno y sesiones de videoanálisis, el equipo de Walter Arrieta busca el reemplazante de Brahian Collante para afrontar un duelo clave en Corrientes por el Federal A.

DEFINE PIEZAS. El entrenador Walter Arrieta evalúa el el equipo que jugará frente a Boca Unidos, este domingo desde las 11 en Corrientes. DEFINE PIEZAS. El entrenador Walter Arrieta evalúa el el equipo que jugará frente a Boca Unidos, este domingo desde las 11 en Corrientes.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Walter Arrieta define el equipo de Tucumán Central que visitará a Boca Unidos este domingo a las 11 en Corrientes, por la quinta fecha del Torneo Federal A.
  • Con doble turno y videoanálisis, el plantel busca al reemplazante del suspendido Brahian Collante. La delegación viajará el viernes tras estudiar el último empate de su rival.
  • Arrieta destaca la paridad de la zona y la necesidad de sumar afuera para clasificar. Se prevé un duelo dinámico dado que el local está obligado a proponer un juego ofensivo.
Resumen generado con IA

Con la mira puesta en el duelo del domingo contra Boca Unidos, Tucumán Central sumó horas de trabajo táctico y estratégico para afrontar un duelo clave por la quinta fecha del Torneo Federal A. El plantel dirigido por Walter Arrieta inició la semana con una jornada doble, enfocada en el análisis del rival y en la búsqueda del equipo ideal.

La actividad comenzó con una sesión de videoanálisis, en la que los jugadores observaron y estudiaron los movimientos del conjunto correntino, que viene de empatar contra San Martín de Formosa. Luego, el equipo se trasladó al campo de juego para realizar la primera práctica formal de fútbol de la semana. La delegación partirá hacia el Litoral el viernes por la tarde.

“La zona es muy pareja, nadie pudo sacar diferencia. Si queremos clasificar, debemos hacernos fuertes de local y tratar de sumar de visitante”, expresó Arrieta, confiado en el potencial de su equipo. “Nos vino muy bien el parate. Estamos trabajando fuerte para que no se nos escape ningún detalle”, señaló.

Además, anticipó un duelo dinámico. “Puede ser un partido entretenido, con espacios, porque ellos estarán obligados a salir a buscar el triunfo”, sentenció.

En cuanto a las novedades del equipo, el cuerpo técnico debe definir el reemplazante del suspendido Brahian Collante. En tanto, se confirmó que el santiagueño Francisco Acosta será el encargado de impartir justicia en el partido que se disputará el domingo desde las 11.

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