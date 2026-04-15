Tucumán Central ultima detalles tácticos antes de visitar a Boca Unidos

La actividad comenzó con una sesión de videoanálisis, en la que los jugadores observaron y estudiaron los movimientos del conjunto correntino, que viene de empatar contra San Martín de Formosa. Luego, el equipo se trasladó al campo de juego para realizar la primera práctica formal de fútbol de la semana. La delegación partirá hacia el Litoral el viernes por la tarde.