De la “broma” al delito: por qué la prevención debe empezar en la mesa de casa

La prevención empieza en casa. Como padres, tutores o referentes, tenemos la responsabilidad de informar con claridad, explicando los límites y las consecuencias legales de sus actos, sin tabúes. También la de supervisar y acompañar, conociendo sus entornos, tanto físicos como digitales. Asimismo, fomentar la empatía y el criterio, ayudándolos a entender el impacto de sus acciones en los demás. Enseñarles a decir “no”, dándoles la fuerza para alejarse de situaciones de riesgo y no ceder a la presión de grupo.