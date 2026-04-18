Hugo Colace, presente en La Paternal para ver a Atlético Tucumán

Hugo Colace volvió a aparecer en escena. El ex entrenador de Atlético está presente en La Paternal para presenciar el duelo entre el “Decano” y Argentinos Juniors, en el marco de una nueva fecha del torneo Apertura.
Desde uno de los sectores de la cancha, Colace siguió de cerca el encuentro del equipo tucumano, con el que tuvo un breve ciclo como entrenador. Su presencia no pasó desapercibida entre los hinchas y en el ambiente futbolero, teniendo en cuenta su reciente salida del club.
El paso del exmediocampista por Atlético dejó números que reflejan un proceso irregular: dirigió diez partidos, con un saldo de dos triunfos, dos empates y seis derrotas. En ese lapso, el equipo convirtió 12 goles y recibió 17.
Más allá de los resultados, su presencia en el estadio suma un condimento extra a una noche especial en Buenos Aires, con Atlético intentando cambiar su imagen como visitante y Colace observando desde afuera a un equipo que supo conducir hace poco tiempo.