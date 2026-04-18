Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO Atlético Tucumán busca cortar su mala racha de visitante ante Argentinos Juniors

Así está la cancha de Argentinos Juniors. Así está la cancha de Argentinos Juniors. Hernán Mauricio / Especial para La Gaceta.

Desde las 21.45, el "Decano" enfrentará al "Bicho" en La Paternal. El partido será trasmitido a través de TNT Sports.

Hace 1 Min
21:23 hs

Kevin Ortiz se lesionó en el precalentamiento

El volante presenta una mialgia en los aductores y quedará al margen del encuentro. Su evolución será evaluada en los próximos días para determinar cuándo podrá volver a estar a disposición.

21:22 hs

La formación de Atlético

  1. Ingolotti
  2. Villa
  3. Ferreira
  4. Suso
  5. Galván
  6. Tesuri (C)
  7. Domínguez
  8. Vega
  9. Laméndola
  10. Nicola
  11. Díaz

DT: Julio Falcioni

Suplentes:
25. Durso / 24. Di Plácido / 36. Vallejo / 8. Ham / 28. Compagnucci / 18. Ruiz Rodríguez / 31. Godoy L. / 30. Brondo / 34. Román / 27. Segovia / 35. Abeldaño

21:21 hs

Así está la cancha de Argentinos

Así está la cancha de Argentinos
21:20 hs

El "Decano" ya salió a hacer el precalentamiento en La Paternal

El Decano ya salió a hacer el precalentamiento en La Paternal

Lo que tenés que saber

Atlético visita a Argentinos Juniors desde las 21.45 en La Paternal, en un partido que será transmitido por TNT Sports.

El equipo de Julio César Falcioni tendría un solo cambio respecto al último partido: Leonel Vega ingresará por Ezequiel Ham.

El dato clave pasa por la racha: el “Decano” no gana de visitante desde el 24 de enero de 2025, cuando venció 1-0 a San Martín de San Juan. Desde entonces, le cuesta sumar fuera de Tucumán.

El encuentro será arbitrado por Bruno Amiconi.

Un partido importante para Atlético, que buscará cortar esa sequía y sumar en una cancha siempre complicada como La Paternal.

Temas San Juan Asociación Atlética Argentinos JuniorsJulio César FalcioniClub Atlético San Martín de San JuanSan MartínClub Atlético TucumánDecanoEzequiel Ham
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
De una chance inesperada a un lugar cada vez más firme: el momento que atraviesa Arfaras en San Martín

De una chance inesperada a un lugar cada vez más firme: el momento que atraviesa Arfaras en San Martín

Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público

Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público

Recuerdos fotográficos: cómo eran las travesías a los valles antes de 1943

Recuerdos fotográficos: cómo eran las travesías a los valles antes de 1943

El tiempo en Tucumán: la máxima llegaría a 27°C y se esperan lluvias aisladas para la tarde

El tiempo en Tucumán: la máxima llegaría a 27°C y se esperan lluvias aisladas para la tarde

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo

Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000

Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000

Comentarios