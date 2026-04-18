EN VIVO Atlético Tucumán busca cortar su mala racha de visitante ante Argentinos Juniors

Kevin Ortiz se lesionó en el precalentamiento
El volante presenta una mialgia en los aductores y quedará al margen del encuentro. Su evolución será evaluada en los próximos días para determinar cuándo podrá volver a estar a disposición.
La formación de Atlético
- Ingolotti
- Villa
- Ferreira
- Suso
- Galván
- Tesuri (C)
- Domínguez
- Vega
- Laméndola
- Nicola
- Díaz
DT: Julio Falcioni
Suplentes:
25. Durso / 24. Di Plácido / 36. Vallejo / 8. Ham / 28. Compagnucci / 18. Ruiz Rodríguez / 31. Godoy L. / 30. Brondo / 34. Román / 27. Segovia / 35. Abeldaño
Así está la cancha de Argentinos
El "Decano" ya salió a hacer el precalentamiento en La Paternal
Lo que tenés que saber
Atlético visita a Argentinos Juniors desde las 21.45 en La Paternal, en un partido que será transmitido por TNT Sports.
El equipo de Julio César Falcioni tendría un solo cambio respecto al último partido: Leonel Vega ingresará por Ezequiel Ham.
El dato clave pasa por la racha: el “Decano” no gana de visitante desde el 24 de enero de 2025, cuando venció 1-0 a San Martín de San Juan. Desde entonces, le cuesta sumar fuera de Tucumán.
El encuentro será arbitrado por Bruno Amiconi.
Un partido importante para Atlético, que buscará cortar esa sequía y sumar en una cancha siempre complicada como La Paternal.