EN VIVO Atlético Tucumán busca cortar su mala racha de visitante ante Argentinos Juniors

Lo que tenés que saber

Atlético visita a Argentinos Juniors desde las 21.45 en La Paternal, en un partido que será transmitido por TNT Sports.

El equipo de Julio César Falcioni tendría un solo cambio respecto al último partido: Leonel Vega ingresará por Ezequiel Ham.

El dato clave pasa por la racha: el “Decano” no gana de visitante desde el 24 de enero de 2025, cuando venció 1-0 a San Martín de San Juan. Desde entonces, le cuesta sumar fuera de Tucumán.

El encuentro será arbitrado por Bruno Amiconi.

Un partido importante para Atlético, que buscará cortar esa sequía y sumar en una cancha siempre complicada como La Paternal.