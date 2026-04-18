El "cura DJ" hace vibrar Plaza de Mayo con un show multitudinario en homenaje al Papa Francisco

En diálogo con el podcast “Desde la Fe”, Peixoto explicó el sentido de su propuesta: “Procuro que los jóvenes, que quienes disfrutan de la música electrónica, no dejen de ser cristianos, estén donde estén”. Con esa premisa, su show en Plaza de Mayo volvió a poner en escena una combinación poco habitual entre espiritualidad y cultura contemporánea, convocando a miles en un espacio emblemático del país.