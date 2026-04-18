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El "cura DJ" hace vibrar Plaza de Mayo con un show multitudinario en homenaje al Papa Francisco

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto presentó un espectáculo gratuito que combinó música electrónica y mensajes de fe, a un año de la muerte de Jorge Bergoglio.

El cura DJ hace vibrar Plaza de Mayo con un show multitudinario en homenaje al Papa Francisco
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • El cura DJ Guilherme Peixoto realizó un show masivo de música electrónica en Plaza de Mayo en homenaje al Papa Francisco, ante una multitud congregada frente a la Catedral.
  • El evento incluyó un gran despliegue técnico y cortes de tránsito. Peixoto, sacerdote desde 1999, utiliza la música desde 2006 como herramienta pastoral para atraer a los jóvenes.
  • La presentación ratifica una tendencia de evangelización que fusiona fe y cultura pop, buscando sostener la identidad cristiana en espacios de ocio y formatos no tradicionales.
Resumen generado con IA

La Plaza de Mayo se convirtió en el epicentro de un evento singular con un espectáculo gratuito de música electrónica en homenaje al Papa Francisco. Desde las 20 en punto, una multitud se congregó frente a la Catedral para presenciar el show encabezado por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido internacionalmente como el “cura DJ”.

La propuesta no solo se destacó por su contenido artístico y simbólico, sino también por su magnitud. El espectáculo contó con una puesta en escena de gran despliegue, con pantallas LED y un sistema de sonido profesional pensado para acompañar una convocatoria masiva en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, el evento tuvo impacto en la circulación del microcentro. El Gobierno porteño implementó un operativo especial de tránsito con cortes y restricciones en las inmediaciones de la plaza para ordenar el movimiento de asistentes.

La presencia de Peixoto había generado expectativa desde su anuncio, tanto por su estilo musical como por el mensaje que atraviesa sus presentaciones. Oriundo de la ciudad portuguesa de Guimarães, fue ordenado sacerdote en 1999 y desarrolló su carrera dentro de la Iglesia, donde llegó a desempeñarse como capellán militar con rango de teniente coronel en la diócesis castrense.

El cura DJ hace vibrar Plaza de Mayo con un show multitudinario en homenaje al Papa Francisco

Su vínculo con la música electrónica comenzó en 2006, cuando buscó nuevas formas de acercar a los jóvenes a la vida parroquial. Lo que en un inicio fue una herramienta pastoral terminó convirtiéndose en una identidad propia: la del Cura DJ, una figura que fusiona bases electrónicas con música sacra y fragmentos de discursos religiosos.

En sus presentaciones, combina ritmos electrónicos con momentos de oración y mensajes de fe, en una propuesta que rompe con los formatos tradicionales y le permitió llegar a públicos diversos. Durante la pandemia, amplió su alcance a través de transmisiones online que se viralizaron y consolidaron su perfil.

El reconocimiento internacional llegó en 2023, cuando participó de un evento multitudinario en Lisboa, en la previa de una misa encabezada por el Papa Francisco. Allí se presentó ante más de un millón de jóvenes, en una imagen que recorrió el mundo.

En diálogo con el podcast “Desde la Fe”, Peixoto explicó el sentido de su propuesta: “Procuro que los jóvenes, que quienes disfrutan de la música electrónica, no dejen de ser cristianos, estén donde estén”. Con esa premisa, su show en Plaza de Mayo volvió a poner en escena una combinación poco habitual entre espiritualidad y cultura contemporánea, convocando a miles en un espacio emblemático del país.

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