Con dos campeonas del Mundo, el mountain bike desembarca en La Quebrada de Lules

La carrera, que tendrá un total de 27 categorías, de las cuales ocho están destinadas exclusivamente a las damas, será dividida en cuatro mangas. En la primera, a las 9.30, largarán 11 categorías. La programación continuará con la segunda manga a las 11.15, con la partida de siete categorías de mujeres. Ahí estarán en la línea de largada las campeonas del mundo Leila Luque y Sol Corrado Rocha, que se consagraron a fines del mes pasado en Chile.