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Con dos campeonas del Mundo, el mountain bike desembarca en La Quebrada de Lules

La segunda fecha del Campeonato Tucumano de cross country se disputará desde las 9.30 en un trazado exigente. Leila Luque y Sol Corrado Rocha estarán presentes en la competencia.

CAMPEONA DEL MUNDO. Leila Luque estará presente en la competencia de La Quebrada de Lules. CAMPEONA DEL MUNDO. Leila Luque estará presente en la competencia de La Quebrada de Lules.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán celebra mañana la segunda fecha del campeonato de Mountain Bike en La Quebrada de Lules, con la presencia de las campeonas mundiales Leila Luque y Sol Corrado Rocha.
  • La competencia regresa a este circuito tras 15 años de ausencia. El trazado de 4,3 km exige destreza en 27 categorías, con un terreno firme de piedra y arena apto para el clima.
  • La participación de figuras internacionales posiciona a la provincia como referente del ciclismo regional y busca revitalizar circuitos históricos para el desarrollo del deporte.
Resumen generado con IA

El Campeonato Tucumano de mountain bike, en la especialidad cross country, tendrá su segunda parada mañana. Y será en el pintoresco circuito de La Quebrada de Lules, donde no se competía desde hace 15 años. Varios de los mejores ciclistas de montaña de la región competirán desde las 9.30 en el exigente trazado de 4,3 kilómetros.

La carrera, que tendrá un total de 27 categorías, de las cuales ocho están destinadas exclusivamente a las damas, será dividida en cuatro mangas. En la primera, a las 9.30, largarán 11 categorías. La programación continuará con la segunda manga a las 11.15, con la partida de siete categorías de mujeres. Ahí estarán en la línea de largada las campeonas del mundo Leila Luque y Sol Corrado Rocha, que se consagraron a fines del mes pasado en Chile.

El plato fuerte llegará a las 13.15, cuando entren en acción las categorías Elite, Sub 23, Juveniles, Master A y Master B1, de donde seguramente saldrá el ganador de la clasificación general. Los ciclistas de Elite y Sub 23 darán siete vueltas al trazado.

Los organizadores informaron que el circuito tiene 75% de desnivel y 80% de senda. “La senda es firme ya que cuenta con mucha piedra y arena, entonces no habrá problemas en caso de lluvia”, comentaron.

En tanto, los más chicos también serán protagonistas de la segunda fecha. Desde las 15, en un circuito especial, correrán los bikers de Moscas, Mosquitos, Preinfantiles e Infantiles A.

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