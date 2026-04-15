De canchas delimitadas con cinta de papel a más de 100 jugadores tucumanos: ¿qué es el pickleball, el deporte que crece en la provincia?

El pickleball combina elementos del tenis, el pádel y el tenis de mesa, pero con una lógica propia. Se juega en una cancha reducida -de 14 por 6 metros- con una pelota de plástico liviana y paletas de fibra. “Es un deporte donde se juega más que nada de Volea, es más plano, no tiene tanto efecto como el pádel”, detalla Gambarte, quien además destaca su accesibilidad. “Quien tenga experiencia en pádel o tenis el pick se le hace mucho más fácil porque te genera menos esfuerzo”, indica.