Interna libertaria: el “Gordo Dan” le respondió a Lilia Lemoine en su programa tras el duro cruce

Resumen para apurados
- El influencer Daniel Parisini y la diputada Lilia Lemoine protagonizaron un cruce mediático en redes y streaming por internas de La Libertad Avanza en Buenos Aires.
- La disputa inició por críticas de Parisini a la exposición de militantes anónimos, a lo que Lemoine respondió defendiendo el apoyo de Javier Milei a sus armadores políticos.
- El conflicto expone tensiones entre influencers y legisladores oficialistas. Ambos coinciden en dirimir diferencias ahora para evitar costos políticos en el año electoral 2025.
El influencer libertario Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, y la diputada nacional Lilia Lemoine, cercana al presidente Javier Milei, protagonizaron un explosivo cruce en redes sociales que dejó al descubierto tensiones dentro del espacio.
Horas después, Parisini realizó un descargo en su programa “La Misa”, emitido por el canal de streaming Carajo, donde sostuvo su postura pero planteó la necesidad de evitar este tipo de enfrentamientos en tiempos electorales. “Las trompadas nos las tenemos que meter ahora, que no es año electoral“, afirmó al inicio de su intervención.
Y agregó: “Fue un cruce jodido pero, ¿saben qué?, sentí que tenía que hacerlo. Cuando veo injusticias con los pibes que lo dieron todo, es algo que me brota del pecho. Sentí que tenía que hacerlo y voy a estar siempre del lado de los pibes“.
En esa línea, profundizó su defensa de la militancia libertaria: “De los chicos que vi militar por Milei.... De bancarse amenazas de los kukas, bancarse denuncias penales de los kukas y así y todo hablaron y convencieron a sus familiares, abuelos, tíos y a toda su familia para lograr el milagro argentino”.
También dejó en claro su posicionamiento: “Nadie me va a mover de ahí. Banco el anonimato: es algo que salvó a las derechas liberales en el mundo”.
La respuesta de Lilia Lemoine al "Gordo" Dan
Lemoine respondió desde su cuenta en X con un mensaje directo. “Che, la injusticia fue decirle a una señora que, si ‘de bancar a Pareja no se vuelve’, entonces deje de seguir a Milei, porque es él quien lo banca. Armaron todo un escándalo diciendo pelotudeces al estilo Rial. Pero coincido, prefiero que lo hagan ahora y no en época electoral. Ya sé que no les caigo bien. Me soban bien la quena“, escribió la legisladora.
Lejos de escalar el conflicto, el intercambio se cerró con una breve respuesta del influencer: “Bueno dale, Lilia. Buen fin de semana”.