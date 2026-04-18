Interna libertaria: el “Gordo Dan” le respondió a Lilia Lemoine en su programa tras el duro cruce

La respuesta de Lilia Lemoine al "Gordo" Dan

Lemoine respondió desde su cuenta en X con un mensaje directo. “Che, la injusticia fue decirle a una señora que, si ‘de bancar a Pareja no se vuelve’, entonces deje de seguir a Milei, porque es él quien lo banca. Armaron todo un escándalo diciendo pelotudeces al estilo Rial. Pero coincido, prefiero que lo hagan ahora y no en época electoral. Ya sé que no les caigo bien. Me soban bien la quena“, escribió la legisladora.