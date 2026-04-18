Brook Motors inaugura su nueva casa central y consolida su liderazgo en el NOA

Desde su irrupción en el escenario automotriz en 2006, Brook Motors no solo se propuso vender vehículos, sino redefinir el estándar de aventura y sofisticación en el Norte Argentino. Nacida bajo el respaldo del Grupo ROMAR con la visión de representar la mística de Jeep y la potencia de RAM, la empresa inició un camino de ascenso meteórico que la ha consolidado como el referente indiscutido de Stellantis en la región.
Sus orígenes marcaron un punto de inflexión para los usuarios de Tucumán. En un mercado que demandaba robustez para los desafíos geográficos del NOA pero exigía el confort de la alta gama, Brook Motors emergió como la respuesta técnica y aspiracional. Desde aquel primer showroom, la firma demostró que su diferencial no radicaba únicamente en el brillo de sus unidades 0km, sino en una estructura de servicios diseñada para acompañar al cliente en cada kilómetro.
A lo largo de estos años, la trayectoria de la compañía se ha caracterizado por una expansión estratégica y una profesionalización constante. Un hito fundamental fue su desembarco en Salta, con un centro integral de 2.000 metros cuadrados que unificó la venta y la posventa en una experiencia de clase mundial. Esta evolución alcanza su punto máximo en este 2026, con la inauguración de la casa central un nuevo y vanguardista concesionario que profundiza la visión de "Servicio Integral" de la marca.
Este nuevo espacio no solo representa un salto en última tecnología aplicada al diagnóstico y mantenimiento vehicular, sino que nace bajo un firme compromiso con la sustentabilidad. La nueva casa central de Brook Motors integra paneles solares para el autoabastecimiento energético y un diseño arquitectónico respetuoso con el medio ambiente, demostrando que el respeto por la naturaleza es parte esencial de su identidad.
Bajo la dirección de Marcos Sundblad, Brook Motors lidera hoy la transición hacia el segmento SUV y fortalece a RAM con lanzamientos como la Dakota, respaldados por la solidez del Grupo ROMAR. Hoy, la empresa es mucho más que un concesionario: es un centro de experiencias donde el futuro de la movilidad del NOA se escribe con eficiencia, tecnología y un profundo respeto por el entorno.