Brook Motors inaugura su nueva casa central y consolida su liderazgo en el NOA

A lo largo de estos años, la trayectoria de la compañía se ha caracterizado por una expansión estratégica y una profesionalización constante. Un hito fundamental fue su desembarco en Salta, con un centro integral de 2.000 metros cuadrados que unificó la venta y la posventa en una experiencia de clase mundial. Esta evolución alcanza su punto máximo en este 2026, con la inauguración de la casa central un nuevo y vanguardista concesionario que profundiza la visión de "Servicio Integral" de la marca.