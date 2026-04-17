Franco Colapinto gana visibilidad dentro de Alpine mientras se acerca la exhibición en Palermo

El primer movimiento llegó en Silverstone. Allí, Colapinto participó de una jornada especial de filmación, la segunda de este tipo para el equipo en 2026, después de la realizada en enero con Pierre Gasly. La actividad le permitió seguir sumando kilómetros, sostener el ritmo de trabajo en medio de la pausa y continuar la evaluación interna de un auto que todavía busca consolidarse en el arranque de la temporada. Tras ese ensayo, el argentino regresó a Enstone y se mostró nuevamente integrado a la dinámica de la escudería.