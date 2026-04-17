Franco Colapinto gana visibilidad dentro de Alpine mientras se acerca la exhibición en Palermo

Resumen para apurados
- Franco Colapinto refuerza su vínculo con Alpine tras ensayos en Silverstone y se prepara para exhibir un F1 este domingo en Palermo, Buenos Aires, antes del Gran Premio de Miami.
- El piloto sumó rodaje en pista y recibió el respaldo de Flavio Briatore en Enstone. Además, participó en actividades internas con empleados, afianzando su imagen en la escudería.
- El show en Palermo será un hito histórico para el automovilismo local. Su creciente exposición institucional y deportiva proyecta una consolidación estratégica dentro de la Fórmula 1.
Franco Colapinto transita una de esas semanas en las que el calendario no ofrece una carrera, pero igual deja señales. Mientras la Fórmula 1 atraviesa el receso de abril antes del Gran Premio de Miami, el piloto argentino quedó otra vez en el centro de la escena por una secuencia que combinó trabajo en pista, reconocimiento interno dentro de Alpine y una escala emocional cada vez más cercana: su exhibición del domingo 26 en las calles de Buenos Aires.
El primer movimiento llegó en Silverstone. Allí, Colapinto participó de una jornada especial de filmación, la segunda de este tipo para el equipo en 2026, después de la realizada en enero con Pierre Gasly. La actividad le permitió seguir sumando kilómetros, sostener el ritmo de trabajo en medio de la pausa y continuar la evaluación interna de un auto que todavía busca consolidarse en el arranque de la temporada. Tras ese ensayo, el argentino regresó a Enstone y se mostró nuevamente integrado a la dinámica de la escudería.
En esa vuelta a la base apareció una postal significativa. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, compartió una imagen junto al piloto argentino y escribió: “Me alegro de verte en Enstone, Franco Colapinto, después del día de filmación de ayer. Mucho trabajo en la fábrica antes de Miami”. La frase, breve pero elocuente, volvió a instalar la idea de un seguimiento cercano sobre el bonaerense en un momento en el que cada gesto alrededor suyo adquiere un valor especial.
Pero no fue la única señal. En las últimas horas también se conoció que Colapinto participó de una actividad con trabajadores de Alpine, en la que fue el encargado de mostrarles cómo es el trabajo con el monoplaza en pista. El encuentro formó parte de una ceremonia de reconocimiento a empleados de la fábrica y terminó por reforzar su visibilidad dentro de una estructura que lo expone cada vez más en situaciones institucionales y deportivas.
Se viene la gran cita en Palermo
Todo eso ocurre, además, en la previa de una cita que asoma como histórica para el automovilismo argentino. El domngo 26, Colapinto manejará un Lotus E20 de 2012 en un circuito callejero montado en Palermo.
Será la gran atracción de una jornada que lo pondrá frente a miles de fanáticos y lo convertirá en el primer argentino en conducir un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires.