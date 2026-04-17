Marie-Louise Eta abrió una puerta inédita como DT y dejó al descubierto el lado más prejuicioso del fútbol

Resumen para apurados
- Marie-Louise Eta asumió como DT interina del Union Berlín en Alemania, siendo la primera mujer en dirigir un equipo masculino de las cinco grandes ligas europeas este mes.
- Eta llega tras dirigir al Sub-19 para asegurar la permanencia. Ante ataques sexistas en redes, el Union Berlín defendió su idoneidad y profesionalismo de forma institucional.
- Este hito desafía los prejuicios de género en el fútbol profesional y sienta un precedente sobre la autoridad femenina en cargos tradicionalmente masculinos en el deporte de élite.
Marie-Louise Eta quedó en el centro de una historia que excede por mucho el resultado de un partido. Con su designación en Union Berlín, se convirtió en la primera mujer que estará a cargo de un equipo masculino en las cinco grandes ligas europeas, un dato que en sí mismo ya la coloca en un lugar de ruptura.
El problema es que el hito vino acompañado por una reacción conocida. Apenas se confirmó su llegada, aparecieron comentarios sexistas en redes sociales que cuestionaron su capacidad y hasta su idoneidad para el cargo. El club salió a respaldarla de inmediato y convirtió ese apoyo en una postura institucional clara.
Horst Heldt, director del fútbol profesional masculino, fue contundente. “Tenemos un 100% de confianza en Loui, una plena convicción en sus aptitudes. Me parece una locura que tengamos que lidiar con esto a estas alturas”. Después, Christian Arbeit, director de comunicación, reforzó la idea con otra frase fuerte. “Ella solo quiere hacer su trabajo; para ella el fútbol está en primer plano”.
A los 34 años, Eta venía de trabajar con el Sub-19 masculino del club y tenía un paso previo como asistente en Primera. Ahora asumirá de manera interina en los últimos cinco partidos de la temporada tras la salida de Steffen Baumgart, con Union Berlín en el 11° puesto de la Bundesliga y todavía pendiente de asegurar del todo la permanencia.
Mucho más que un debut
La relevancia de Marie-Louise Eta no pasa solo por ser la primera. Pasa por lo que su presencia obliga a discutir: quiénes pueden mandar, quiénes son aceptados como autoridad y hasta qué punto el fútbol sigue atado a prejuicios que, cuando quedan expuestos, ya no se pueden esconder detrás de la tradición.