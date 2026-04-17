Secciones
DeportesFútbol

Superclásico condicionado: River perdió una pieza clave y Eduardo Coudet ya define el reemplazo

Con Fausto Vera descartado, el entrenador debe resolver una zona decisiva para sostener la estructura del "Millonario".

Superclásico condicionado: River perdió una pieza clave y Eduardo Coudet ya define el reemplazo
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate perdió a Fausto Vera para el Superclásico tras sufrir un esguince de rodilla que lo marginará tres semanas, obligando a Eduardo Coudet a buscar un reemplazo urgente.
  • La lesión ocurrió tras el último triunfo del Millonario. Vera era el eje del mediocampo, aportando orden y equilibrio, por lo que su baja obliga a reconstruir todo el engranaje.
  • Coudet debe decidir entre experiencia o actualidad para cubrir una zona clave. La resolución de este dilema táctico será determinante para el control y resultado del Superclásico.
Resumen generado con IA

El triunfo reciente dejó una noticia pesada para River. Fausto Vera quedó descartado para el Superclásico luego de sufrir un esguince del ligamento colateral medial grado dos en la rodilla derecha, una lesión que le demandará entre dos y tres semanas de recuperación. 

La ausencia golpea porque no se trata de una pieza decorativa. Vera venía dándole orden, lectura y equilibrio a una zona sensible del equipo. En un partido de esta exigencia, perder a un volante de ese perfil altera funcionamiento, coberturas y hasta el reparto de responsabilidades en la mitad de la cancha. 

En ese escenario, Eduardo Coudet debe resolver una encrucijada. Las alternativas que aparecen alrededor del puesto abren una discusión entre sostener experiencia o premiar actualidad, con nombres que ofrecen matices distintos para una zona en la que se juega buena parte del control del partido. 

El problema no se limita a reemplazar piernas. También exige reconstruir un engranaje. Cuando falta el volante que ordena, no solo cambia el mediocampo: se modifica la relación con los centrales, la salida limpia y la posibilidad de presionar con criterio sin partir al equipo. 

La zona donde se define mucho

Los clásicos suelen resolverse en detalles, pero casi siempre se explican en el medio. Ahí es donde River perdió una referencia y donde Eduardo Coudet debe encontrar una respuesta convincente para que la baja de Fausto Vera no termine empujando al equipo a un partido más incómodo de lo previsto.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsSuperclásicoEduardo "Chacho" CoudetEduardo CoudetTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos
1

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión
2

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora
3

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”
4

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Frente frío y lluvias: ¿cómo estará el clima el fin de semana tras la ciclogénesis?
5

Frente frío y lluvias: ¿cómo estará el clima el fin de semana tras la ciclogénesis?

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones
6

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Más Noticias
Escándalo en la AFA: un fiscal santiagueño pidió la detención de Tapia y Toviggino y un juez tucumano deberá definir la medida

Escándalo en la AFA: un fiscal santiagueño pidió la detención de Tapia y Toviggino y un juez tucumano deberá definir la medida

Trabaja como inspector de tránsito, juega en Marapa y acaba de ser padre de gemelos

Trabaja como inspector de tránsito, juega en Marapa y acaba de ser padre de gemelos

¿Se besaron o no?: Nicolás Luaces y Daniela Iker revelaron qué pasó tras el partido de Boca

¿Se besaron o no?: Nicolás Luaces y Daniela Iker revelaron qué pasó tras el partido de Boca

Benjamín Farías Cerioni: el pilar que heredó un legado y ahora escribe su propia historia en Los Pumitas

Benjamín Farías Cerioni: el pilar que heredó un legado y ahora escribe su propia historia en Los Pumitas

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Frente frío y lluvias: ¿cómo estará el clima el fin de semana tras la ciclogénesis?

Frente frío y lluvias: ¿cómo estará el clima el fin de semana tras la ciclogénesis?

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Comentarios