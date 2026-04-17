Superclásico condicionado: River perdió una pieza clave y Eduardo Coudet ya define el reemplazo

Resumen para apurados
- River Plate perdió a Fausto Vera para el Superclásico tras sufrir un esguince de rodilla que lo marginará tres semanas, obligando a Eduardo Coudet a buscar un reemplazo urgente.
- La lesión ocurrió tras el último triunfo del Millonario. Vera era el eje del mediocampo, aportando orden y equilibrio, por lo que su baja obliga a reconstruir todo el engranaje.
- Coudet debe decidir entre experiencia o actualidad para cubrir una zona clave. La resolución de este dilema táctico será determinante para el control y resultado del Superclásico.
El triunfo reciente dejó una noticia pesada para River. Fausto Vera quedó descartado para el Superclásico luego de sufrir un esguince del ligamento colateral medial grado dos en la rodilla derecha, una lesión que le demandará entre dos y tres semanas de recuperación.
La ausencia golpea porque no se trata de una pieza decorativa. Vera venía dándole orden, lectura y equilibrio a una zona sensible del equipo. En un partido de esta exigencia, perder a un volante de ese perfil altera funcionamiento, coberturas y hasta el reparto de responsabilidades en la mitad de la cancha.
En ese escenario, Eduardo Coudet debe resolver una encrucijada. Las alternativas que aparecen alrededor del puesto abren una discusión entre sostener experiencia o premiar actualidad, con nombres que ofrecen matices distintos para una zona en la que se juega buena parte del control del partido.
El problema no se limita a reemplazar piernas. También exige reconstruir un engranaje. Cuando falta el volante que ordena, no solo cambia el mediocampo: se modifica la relación con los centrales, la salida limpia y la posibilidad de presionar con criterio sin partir al equipo.
La zona donde se define mucho
Los clásicos suelen resolverse en detalles, pero casi siempre se explican en el medio. Ahí es donde River perdió una referencia y donde Eduardo Coudet debe encontrar una respuesta convincente para que la baja de Fausto Vera no termine empujando al equipo a un partido más incómodo de lo previsto.