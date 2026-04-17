Castillos de piedra y fortalezas gigantes: el paisaje natural que conforma una de las rutas más lindas del país

Resumen para apurados
- El Valle Encantado, en Neuquén, destaca en 2026 como un hito turístico sobre la Ruta 237 por sus singulares figuras rocosas naturales moldeadas por la erosión milenaria.
- Las formaciones volcánicas, que evocan castillos y figuras, surgieron por la acción del viento y el agua. El área integra el corredor del Río Limay con fauna y flora silvestre.
- Como parte del Circuito Grande, el sitio fortalece el atractivo regional para viajeros globales, consolidándose como una parada obligada y un ícono visual del norte patagónico.
Valle Encantado obliga a cerrar los ojos y rememorar todos los cuentos de hadas que viven en la memoria desde que princesas y dragones comenzaron a habitar en el imaginario. Luego, el acto mágico ocurre cuando la representación mental se ve traducida en la realidad: la roca se transforma en fortalezas gigantes y catedrales góticas, de las que también surgen leones, trenes y hasta un “dedo de Dios”. Un lugar donde sauces y cipreses a la vera del cauce invitan a esperar que criaturas fantásticas y duendes completen el paisaje patagónico.
Los paredones grises son la perfecta arquitectura de las ciudadelas que surgen en el horizonte de este paraje, un trayecto pasajero que invita igualmente a quedarse. Por el sendero que bordea el Río Limay, una vía escénica obliga a bajar la velocidad cuando se transita por la 237 hasta “La Confluencia” con el curso del Traful, en la provincia de Neuquén. Un tramo cuya formación rosa de origen volcánico fue moldeada a lo largo del tiempo, dándole curiosas formas bautizadas como el Fotógrafo, la leona, el trencito, Pedro Picapiedras o la montura chilena.
Entre la estepa y la montaña: fauna en libertad
Mientras el Limay impone su curso, la ruta sigue supeditada a lo que la traza disponga. Cipreses, sauces y álamos se alinean al lado del camino. Las liebres, zorros, guanacos y más animales silvestres conviven en el paraíso de este recorrido a la salida o entrada de Bariloche.
Valle Encantado se ubica en el límite entre paisajes de estepa y montaña, dentro del corredor que acompaña al río. En este sitio pueden verse extrañas figuras delineadas por las estructuras rocosas, producto de la erosión fluvial y eólica. No se trata de un valle verde y cerrado, sino de un escenario abierto donde los bloques parecen haber sido tallados con intención artística.
El origen de la magia: viento, agua y tiempo
La gran atracción de este rincón neuquino no es azarosa, sino el resultado de una geología paciente. Las formas que hoy desafían nuestra lógica responden a un trabajo milenario de desgaste, donde el agua y el viento esculpieron esos perfiles tan singulares. El entorno es una danza de contrastes: laderas áridas y afloramientos oscuros que se rinden ante el azul profundo y cristalino del espejo de agua. Es, quizás, uno de los puntos más fotogénicos del norte patagónico en este 2026, donde cada ángulo ofrece una postal distinta.
El nombre de este paraje no remite a una fecha histórica ni a una fundación formal; nace del impacto puro. La capacidad de sugerir imágenes —un perfil humano aquí, una torre allá— es lo que otorga el mote de "encantado". Según la hora del día, el espectáculo muta: por la mañana y al atardecer, la luz baña los macizos con tonos cálidos y las sombras se alargan, volviendo las figuras más dramáticas y reales.
Una parada obligada en el Circuito Grande
Ubicado dentro del célebre Circuito Grande, este valle es mucho más que un punto en el mapa para quienes conectan Bariloche con Villa Traful. A pesar de ser un tramo transitado por viajeros de todo el mundo, el lugar logra conservar una sobrecogedora sensación de amplitud y silencio. No necesita de grandes infraestructuras turísticas para imponerse; su magnetismo reside precisamente en esa crudeza natural que invita a la contemplación.
Para quienes deseen vivir la experiencia, el acceso es sencillo pero requiere pausa. Se llega a través de la Ruta Nacional 237, recorriendo el trayecto desde el centro de Bariloche. La recomendación para el viajero es clara: bajar la velocidad, detenerse en los miradores habilitados y permitir que el relieve cuente su propia historia.