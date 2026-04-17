Castillos de piedra y fortalezas gigantes: el paisaje natural que conforma una de las rutas más lindas del país

Valle Encantado obliga a cerrar los ojos y rememorar todos los cuentos de hadas que viven en la memoria desde que princesas y dragones comenzaron a habitar en el imaginario. Luego, el acto mágico ocurre cuando la representación mental se ve traducida en la realidad: la roca se transforma en fortalezas gigantes y catedrales góticas, de las que también surgen leones, trenes y hasta un “dedo de Dios”. Un lugar donde sauces y cipreses a la vera del cauce invitan a esperar que criaturas fantásticas y duendes completen el paisaje patagónico.