Genaro Soria, el juvenil de Universitario que enfrenta un duro diagnóstico y moviliza la solidaridad del rugby tucumano
El jugador de 16 años lucha contra un linfoma y permanece internado en el Hospital de Niños. La ayuda de su colegio, clubes y figuras como Nicolás Sánchez generó una gran cadena solidaria en la provincia.
Genaro Soria tiene 16 años y forma parte de Universitario. Este año, su vida dio un giro inesperado cuando fue diagnosticado con un linfoma B de células grandes del mediastino, una enfermedad que lo obligó a iniciar un tratamiento oncológico complejo y de alto costo.
Actualmente, el joven se encuentra internado en el Hospital de Niños, donde atraviesa un proceso difícil acompañado por su familia. Su mamá, Karina, contó la situación y rápidamente la historia comenzó a circular, generando una ola de solidaridad en distintos sectores de la provincia.
El primer impulso llegó desde el Colegio Tulio, donde madres de los compañeros de Genaro organizaron una colecta para colaborar con los gastos.
“Una mamá fue la que me preguntó qué opinaba de esa idea, y ellas fueron quienes organizaron toda la colecta para Genaro y nació como una iniciativa por parte de ellos. Sobre todo era para poder cubrir los gastos de la internación”, dijo en diálogo con LA GACETA.
La iniciativa no tardó en expandirse. Diferentes clubes de rugby de Tucumán se sumaron con acciones similares, demostrando una vez más el fuerte sentido de comunidad que caracteriza a este deporte.
“Ellos hicieron una colecta aparte con otro CBU para poder ayudarnos en esta situación. Estoy muy agradecida con todas las personas porque mucha gente que no conozco nos ayudó y nos mandan mensajes para poder salir adelante en esta situación. Estoy muy agradecida, más allá de lo económico porque siempre nos mandan mensajes positivos”, explicó.
El apoyo también llegó desde figuras reconocidas. Nicolás Sánchez, ex jugador y referente del rugby argentino, visitó a Genaro en el hospital, en un gesto que emocionó a la familia y al entorno cercano del joven.
Mientras tanto, Karina mantiene la esperanza intacta y hace un pedido que trasciende lo económico. “Lo que más quiero es que mi hijo salga adelante y le pido a todo aquel que pueda rezar por nosotros”, dijo.
Quienes deseen colaborar con la familia pueden comunicarse al 3815512541. En medio de la incertidumbre, la historia de Genaro refleja cómo la unión y la empatía pueden convertirse en un sostén fundamental en los momentos más difíciles.