Secciones
DeportesRugby

Genaro Soria, el juvenil de Universitario que enfrenta un duro diagnóstico y moviliza la solidaridad del rugby tucumano

El jugador de 16 años lucha contra un linfoma y permanece internado en el Hospital de Niños. La ayuda de su colegio, clubes y figuras como Nicolás Sánchez generó una gran cadena solidaria en la provincia.

Los compañeros del colegio de Genaro organizaron una colecta. Los compañeros del colegio de Genaro organizaron una colecta.
16 Abril 2026

Genaro Soria tiene 16 años y forma parte de Universitario. Este año, su vida dio un giro inesperado cuando fue diagnosticado con un linfoma B de células grandes del mediastino, una enfermedad que lo obligó a iniciar un tratamiento oncológico complejo y de alto costo.

Actualmente, el joven se encuentra internado en el Hospital de Niños, donde atraviesa un proceso difícil acompañado por su familia. Su mamá, Karina, contó la situación y rápidamente la historia comenzó a circular, generando una ola de solidaridad en distintos sectores de la provincia.

El primer impulso llegó desde el Colegio Tulio, donde madres de los compañeros de Genaro organizaron una colecta para colaborar con los gastos.

“Una mamá fue la que me preguntó qué opinaba de esa idea, y ellas fueron quienes organizaron toda la colecta para Genaro y nació como una iniciativa por parte de ellos. Sobre todo era para poder cubrir los gastos de la internación”, dijo en diálogo con LA GACETA.

La iniciativa no tardó en expandirse. Diferentes clubes de rugby de Tucumán se sumaron con acciones similares, demostrando una vez más el fuerte sentido de comunidad que caracteriza a este deporte.

“Ellos hicieron una colecta aparte con otro CBU para poder ayudarnos en esta situación. Estoy muy agradecida con todas las personas porque mucha gente que no conozco nos ayudó y nos mandan mensajes para poder salir adelante en esta situación. Estoy muy agradecida, más allá de lo económico porque siempre nos mandan mensajes positivos”, explicó.

El apoyo también llegó desde figuras reconocidas. Nicolás Sánchez, ex jugador y referente del rugby argentino, visitó a Genaro en el hospital, en un gesto que emocionó a la familia y al entorno cercano del joven.

Mientras tanto, Karina mantiene la esperanza intacta y hace un pedido que trasciende lo económico. “Lo que más quiero es que mi hijo salga adelante y le pido a todo aquel que pueda rezar por nosotros”, dijo.

Quienes deseen colaborar con la familia pueden comunicarse al 3815512541. En medio de la incertidumbre, la historia de Genaro refleja cómo la unión y la empatía pueden convertirse en un sostén fundamental en los momentos más difíciles.


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión
1

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos
2

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora
3

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”
4

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones
5

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Allanaron la sede de Aetat por una denuncia de estafa y administración fraudulenta contra su cúpula
6

Allanaron la sede de Aetat por una denuncia de estafa y administración fraudulenta contra su cúpula

Más Noticias
Trabaja como inspector de tránsito, juega en Marapa y acaba de ser padre de gemelos

Trabaja como inspector de tránsito, juega en Marapa y acaba de ser padre de gemelos

¿Se besaron o no?: Nicolás Luaces y Daniela Iker revelaron qué pasó tras el partido de Boca

¿Se besaron o no?: Nicolás Luaces y Daniela Iker revelaron qué pasó tras el partido de Boca

Encuesta: ¿quién ganará el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors?

Encuesta: ¿quién ganará el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors?

Benjamín Farías Cerioni: el pilar que heredó un legado y ahora escribe su propia historia en Los Pumitas

Benjamín Farías Cerioni: el pilar que heredó un legado y ahora escribe su propia historia en Los Pumitas

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Comentarios