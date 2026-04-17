Liga Tucumana: la segunda fecha arranca con cinco partidos y la mira puesta en el clásico
Con cinco encuentros este viernes, se pone en marcha una jornada maratónica que recorrerá toda la provincia. La agenda liguista se extenderá hasta el martes, con el esperado duelo entre Atlético y San Martín el lunes como el plato fuerte de la programación.
Resumen para apurados
- La Liga Tucumana inicia este viernes la segunda fecha del Apertura en toda la provincia, destacando el cruce Famaillá-Almirante Brown y el clásico tucumano del próximo lunes.
- El torneo "Martín Robles" sigue tras un debut con triunfos clave. La jornada maratónica se extenderá hasta el martes, recorriendo diversas localidades con partidos en seis grupos.
- El duelo entre Atlético y San Martín marcará el pulso de la fecha. Estos resultados serán determinantes para el posicionamiento temprano de los equipos en la tabla general.
La segunda fecha del Torneo Apertura “Martín Robles” de la Primera División A, organizada por la Liga Tucumana de Fútbol, se pondrá en marcha este viernes con la disputa de cinco encuentros y se extenderá hasta el martes, ofreciendo una agenda cargada de partidos en distintos puntos de la provincia.
Uno de los duelos más atractivos de la jornada inicial estará en el grupo D, donde se medirán dos equipos que comenzaron con el pie derecho. En la ciudad de Famaillá, el conjunto local recibirá a Almirante Brown desde las 16 en un choque de ganadores. El equipo viene de imponerse como visitante ante Ateneo Parroquial Alderetes por 1 a 0, mientras que el “marino” hizo lo propio en Leales, superando a San Fernando por 2 a 0.
También por el viernes, en el grupo F, se destaca la presentación de Deportivo Marapa, conducido por la dupla Walter Villafañe–Maximiliano Herrera. El elenco llega entonado tras vencer 1 a 0 a Jorge Newbery en condición de visitante y ahora enfrentará a Sportivo Trinidad, que buscará recuperarse luego de caer 3 a 0 ante Llorens. Este encuentro se disputará en cancha de Azucarera Argentina.
En el grupo A, la acción se trasladará a Tafí Viejo, donde Talleres será local frente a Experimental. Mientras que desde las 17 por el grupo B en Ranchillos jugarán San Antonio que viene de debutar con una victoria como visitante ante Argentinos del Norte recibirá a Amalia que perdió con San Martín.
La programación continuará durante el fin de semana con una nutrida cartelera de partidos.
El sábado 18 de abril, desde las 16, jugarán San Juan vs Unión del Norte; Bella Vista vs San Fernando; Santa Lucía vs Ateneo Parroquial Alderetes; Villa Mitre vs San Pablo; Santa Rosa vs Unión Simoca; Alto Verde vs Azucarera Argentina; Deportivo Llorens vs Deportivo Aguilares y Deportivo Graneros vs Santa Ana. Desde las 19, Sportivo Guzmán se medirá con Argentinos del Norte, mientras que desde las 20 cerrarán la jornada Central Norte vs Juventud Unida y Ñuñorco vs Concepción FC.
El domingo 19, en una jornada que compartirá atención con el clásico nacional entre River y Boca, la actividad local tendrá su continuidad. Desde las 14.30 jugarán Cruz Alta vs Garmendia FC, San Ramón vs La Providencia —en un atractivo clásico zonal— y Jorge Newbery vs San Lorenzo de Santa Ana. En tanto, desde las 15, se enfrentarán San José vs All Boys y Lastenia vs San Lorenzo de Delfín Gallo.
Uno de los puntos más altos de la fecha se vivirá el lunes 20, cuando se dispute una nueva edición del clásico entre Atlético Tucumán y San Martín. El encuentro tendrá lugar en cancha de San Jorge y enfrentará a dos equipos con presentes distintos: el “Decano” buscará recuperarse tras la derrota 2 a 0 frente a Tucumán Central, mientras que el “Santo” llega en alza luego de vencer 1 a 0 a Amalia en el complejo Natalio Mirkin.
La segunda fecha se completará el martes con una doble propuesta: el encuentro interzonal entre Tucumán Central y Atlético Concepción, dándole cierre a una jornada que promete emociones fuertes y movimientos importantes en la tabla de posiciones del certamen.