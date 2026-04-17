Liga Tucumana: la segunda fecha arranca con cinco partidos y la mira puesta en el clásico

Uno de los duelos más atractivos de la jornada inicial estará en el grupo D, donde se medirán dos equipos que comenzaron con el pie derecho. En la ciudad de Famaillá, el conjunto local recibirá a Almirante Brown desde las 16 en un choque de ganadores. El equipo viene de imponerse como visitante ante Ateneo Parroquial Alderetes por 1 a 0, mientras que el “marino” hizo lo propio en Leales, superando a San Fernando por 2 a 0.