¿Se besaron o no?: Nicolás Luaces y Daniela Iker revelaron qué pasó tras el partido de Boca

Resumen para apurados
- El periodista Nicolás Luaces y la hincha Daniela Iker revelaron su vínculo afectivo en el programa de Flavio Azzaro tras viralizarse su encuentro el martes afuera de la Bombonera.
- La relación inició con una entrevista fortuita antes del partido de Boca. Tras el éxito en redes, ambos mantuvieron contacto privado y compartieron una cita para conocerse mejor.
- El caso evidencia cómo la espontaneidad en coberturas digitales puede derivar en fenómenos mediáticos. Se espera que el interés del público mantenga la atención sobre esta historia.
Después de un intercambio en vivo que enterneció a las redes sociales, llegaron juntos a responder preguntas con una complicidad que no surgió repentinamente. Entre Nicolás Luaces y Daniela Iker, dos nombres que esta semana resonaron, hubo charlas y encuentros previos al último programa del canal “No Podemos Perder” de Flavio Azzaro. Allí, coordinados, hablaron de su nuevo vínculo que se forjó el pasado martes al calor de una previa de un partido de Boca y ante la premura de las cámaras.
Hace unos días, un intercambio entre un periodista deportivo y una fanática xeneize se convirtió en una de las piezas digitales que más se repitió entre los “feed” de Instagram y otras plataformas. Con una elección que prometió ser azarosa y producto de su rutina laboral, el movilero de AZZ escogió a otra de las seguidoras en las afueras de la Bombonera para realizar su análisis en los momentos anteriores al encuentro. Lo que comenzó como otra entrevista terminó con una relación que trascendió aquel efímero momento.
Un "gol" a las afueras de La Bombonera
La hincha, Daniela Iker, de la que luego trascendió el nombre, le expresó a Luaces el deseo de mantener contacto con el cronista, luego de que este le consultara si era espectadora de su transmisión. Él aclaró ante la cámara que “no le estaba pasando su usuario de Instagram”, a lo que ella respondió que “no le molestaba si hacía eso”. A partir de ahí, entre analogías con el fútbol y chistes alusivos, el partido de Boca “ya estaba ganado” para Luaces y los compañeros de piso que festejaron el tanto.
Tras aquel intercambio que quedó registrado, Luaces e Iker asistieron al estudio con una confianza mutua que denotaba que hubo conversaciones previas. Flavio Azzaro, el conductor del ciclo, le consultó a la futura psicóloga por un análisis de la personalidad de Nicolás. “Nervioso, muy medido”, respondió ella, a lo que él agregó: “La estoy cuidando”. Ante esto, el presentador le preguntó a la joven si estaba de acuerdo con la actitud del otro protagonista de la historia: “Y un poquito sí, algo lindo me genera”, aclaró, añadiendo además que “le gustaba”. “Es protector, me copa eso”, destacó generando vítores entre los asistentes.
Confesiones tras bambalinas
Pero quizás el momento que más delató la química que se forjó a partir del martes fue cuando el conductor, sin vueltas, les consultó si ya hubo un primer acercamiento. “Se dieron un beso ¿o no?”, lanzó Azzaro, a lo que no hubo respuesta, solo sonrisas cómplices. “Silencio”, dijo Daniela mientras Luaces evitó el contacto visual con su interlocutor.
Luego de diálogos directos, Daniela fue a lo más profundo de la historia y cómo comenzó, advirtiendo cómo tomó la iniciativa tras el primer contacto. Confesó que no tenía idea de quién era el periodista ni qué era el canal. Sin embargo, la chispa fue inmediata: "Él me tiró el centro y yo dije: 'Bueno, cabeceo, listo, si es gol, es gol'".
El primer encuentro lejos de las cámaras
La joven de 26 años, que está a pocas materias de recibirse, destacó la actitud del comunicador: "Me pareció sumamente educado, muy correcto... me gustó que estuvo pendiente de cómo venía llevando todo esto". Nicolás, visiblemente más nervioso que en sus habituales coberturas, admitió que sintió algo especial desde el principio. "Sentí una linda conexión entre los dos desde el minuto cero", reveló.
Durante la charla, revelaron detalles de lo que ocurrió fuera de los flashes. Esa misma noche del partido, chatearon hasta las 3 de la mañana. Nicolás confesó que uno de sus primeros mensajes fue directo: "Lo más lindo del día había sido conocerla a ella". Antes de presentarse en el programa, la pareja decidió tener una cita previa para conocerse lejos del circo mediático. "Queríamos vernos antes de entrar en la exposición pública para saber... nos fuimos a tomar una birra y charlar", explicó Luaces.