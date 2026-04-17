¿Se besaron o no?: Nicolás Luaces y Daniela Iker revelaron qué pasó tras el partido de Boca

Un "gol" a las afueras de La Bombonera

La hincha, Daniela Iker, de la que luego trascendió el nombre, le expresó a Luaces el deseo de mantener contacto con el cronista, luego de que este le consultara si era espectadora de su transmisión. Él aclaró ante la cámara que “no le estaba pasando su usuario de Instagram”, a lo que ella respondió que “no le molestaba si hacía eso”. A partir de ahí, entre analogías con el fútbol y chistes alusivos, el partido de Boca “ya estaba ganado” para Luaces y los compañeros de piso que festejaron el tanto.