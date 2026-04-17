Seguridad Establecieron las secuencias de la agresión a una mujer en el club Universitario El fiscal Fernández acusará de varios delitos a las tres mujeres acusadas del ataque Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL LAS SECUELAS. María Teresa Aranda sufrió quemaduras en el rostro. Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San Miguel de TucumánUniversitario Rugby Club TucumánInseguridadViolencia Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Piden la detención de las mujeres que agredieron a otra en un partido de hockey Lo más popular 10.000 conciertos gratis online: el archivo que grabó un fan durante 40 años Usan inteligencia artificial todos los días, pero crece la desconfianza en la Generación Z Quién es el argentino más influyente del mundo: el nombre que figura en el nuevo listado de la revista Time Todos los usos del vinagre para limpiar la casa de forma natural y sin tóxicos Una planta popular puede purificiar hasta un 90% del aire de tu casa, según un estudio Recital en Yerba Buena: Julieta Laso despliega su estilo salvaje