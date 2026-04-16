Elevan a juicio oral en Tucumán la causa por la apropiación del nieto recuperado N°128

Según la investigación, Elías Suleiman fue trasladado luego a una vivienda de la capital tucumana, propiedad de María de los Ángeles Cano, ya fallecida, donde fue sometido a malos tratos, amenazas y a un intento de supresión de su identidad mediante el cambio de nombre y la gestión de documentación apócrifa. A pesar de ello, logró escapar: caminó más de 20 cuadras hasta la terminal de ómnibus de Tucumán, donde encontró a un tío que trabajaba en una boletería y pudo reencontrarse con su familia.