Fuerte caída del consumo interno de carne vacuna en el primer trimestre

En paralelo, los precios de la carne continuaron exhibiendo subas por encima del promedio de los alimentos. Durante marzo, el rubro carnes y derivados registró un incremento de 6,9% mensual y acumuló una suba de 55,1% en los últimos doce meses. Los aumentos se reflejaron en distintos cortes, con alzas generalizadas tanto en productos frescos como elaborados. Este comportamiento se explicó, en parte, por el encarecimiento del ganado en pie, que alcanzó niveles elevados en los últimos meses y presionó sobre los valores al consumidor.