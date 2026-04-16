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La Corte rechazó un recurso y dejó firme la inconstitucionalidad de una expropiación por impacto ambiental en la planta de residuos de Tafí del Valle

En tres instancias se advirtió de los riesgos de avanzar en un proyecto que no contaba con los estudios de viabilidad correspondientes

La planta de tratamiento de residuos de Tafí del Valle. Foto de Osvaldo Ripol La planta de tratamiento de residuos de Tafí del Valle. Foto de Osvaldo Ripol
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • La Corte de Tucumán rechazó un recurso y dejó firme la inconstitucionalidad de una expropiación para la planta de residuos de Tafí del Valle por falta de estudios ambientales.
  • La decisión judicial surge tras tres instancias que advirtieron riesgos en un proyecto que carecía de los informes de viabilidad técnica y de impacto ambiental obligatorios.
  • Este fallo sienta un precedente clave en la provincia sobre la prioridad de la preservación ecológica y la planificación técnica frente a la ejecución de obras públicas de salud.
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