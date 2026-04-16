Quién era Vica Monteros, la arquitecta trans asesinada en su casa en Córdoba

El crimen y la detención del sospechoso

El hallazgo se produjo luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de humo en el domicilio de Monteros. Al ingresar, encontraron a la víctima sin vida, con heridas de arma blanca tanto en la espalda como en el frente. Según la investigación, el agresor habría intentado incendiar la propiedad para ocultar las pruebas, pero la rápida intervención vecinal frustró el plan.