Una arquitecta tucumana fue asesinada a puñaladas en Córdoba

Resumen para apurados
- La arquitecta y activista trans Vica Monteros fue asesinada a puñaladas el lunes en su casa de barrio Alberdi, Córdoba. Un hombre de 27 años fue detenido como principal sospechoso.
- El cuerpo fue hallado tras un incendio intencional para ocultar el crimen. La fiscalía investiga un homicidio con alevosía, dado que el agresor habría sido un conocido de la víctima.
- La comunidad LGBTIQ+ exige justicia y denuncia un posible crimen de odio. El avance de la causa en la Justicia de Córdoba marcará un precedente sobre la violencia contra el colectivo.
Una arquitecta tucumana de 44 años fue encontrada asesinada en su vivienda del barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba. La víctima fue identificada como Vica Monteros, una mujer trans reconocida por su participación en la comunidad LGBTIQ+. Por el crimen, ya hay un sospechoso detenido.
El caso se inició este lunes, a partir de un incendio registrado en una propiedad ubicada en la calle Mendoza al 300 de esa ciudad. Vecinos de la zona advirtieron la situación y dieron aviso a las autoridades. Cuando los efectivos ingresaron al inmueble, encontraron el cuerpo de Monteros boca abajo, con múltiples heridas de arma blanca.
Tras la intervención policial, la causa quedó en manos del fiscal Guillermo González, quien comenzó a investigarla como un homicidio. Según las primeras hipótesis, la mujer habría dejado ingresar a su casa a una persona conocida, quien luego la atacó.
Los investigadores consideran que el agresor la apuñaló en varias oportunidades y que, posteriormente, intentó ocultar el crimen iniciando un incendio con la intención de provocar una explosión. En el lugar se hallaron las llaves de gas abiertas, lo que refuerza esa línea de investigación.
En una conferencia de prensa, el fiscal González confirmó que existen indicios que permiten sostener que se trató de un homicidio cometido con alevosía.
El avance de la causa incluyó el análisis de cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios y el resultado de la autopsia. Con esos elementos, se realizaron allanamientos que derivaron en la detención de un hombre de 27 años, señalado como principal sospechoso. Según se informó, será trasladado en las próximas horas a la cárcel de Bouwer.
Monteros había nacido en Tucumán, pero residía en Córdoba, donde desarrollaba su carrera como arquitecta. Además, tenía una activa participación en espacios de la comunidad LGBTIQ+ y fue fundadora del primer equipo cordobés de fútbol gay “Fuma Espuma”.
Desde ese espacio expresaron su conmoción tras conocerse el hecho y plantearon la posibilidad de que se trate de un crimen de odio. “Justicia por nuestrx amigx Vica, fundadora de Fuma Espuma. Basta de crímenes de odio contra nuestra comunidad”, manifestaron.