Una arquitecta tucumana fue asesinada a puñaladas en Córdoba

El avance de la causa incluyó el análisis de cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios y el resultado de la autopsia. Con esos elementos, se realizaron allanamientos que derivaron en la detención de un hombre de 27 años, señalado como principal sospechoso. Según se informó, será trasladado en las próximas horas a la cárcel de Bouwer.