River sufrió, pero ganó por la Copa Sudamericana y llega en alza al Superclásico

Recién a partir de los 10 minutos, el “Milo” logró quebrar ese dominio inicial y comenzó a adueñarse de la posesión, aunque sin profundidad. La circulación era lenta y previsible, lo que facilitaba la tarea defensiva de la visita. La primera aproximación clara llegó a los 19’ cuando Juan Cruz Meza recibió en el área y sacó un zurdazo que se fue por encima del travesaño. Como si el desarrollo no fuera suficiente preocupación, a los 17’ se encendieron las alarmas en Núñez. Fausto Vera, pieza clave en la mitad de la cancha, debió abandonar el campo de juego tras sentir una molestia en su rodilla derecha. El volante será evaluado en las próximas horas, justo en la antesala de un partido trascendental.