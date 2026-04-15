Buenos Aires: una adolescente dio a luz con ayuda de ChatGPT y abandonaron a la beba en una estación de trenes

El padre de la recién nacida la envolvió en una manta y la trasladó hasta la estación de trenes de la localidad. Allí, fingió haber encontrado a la bebé abandonada y se la entregó a un hombre, con quien luego se dirigió a una comisaría. A partir de ese momento, se activó el protocolo de emergencia y se solicitó la intervención del SAME.