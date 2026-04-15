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Buenos Aires: una adolescente dio a luz con ayuda de ChatGPT y abandonaron a la beba en una estación de trenes

El padre de la recién nacida la envolvió en una manta y la trasladó hasta la estación de trenes de la localidad. Allí, fingió haber encontrado a la bebé abandonada y se la entregó a un hombre, con quien luego se dirigió a una comisaría.

Cómo funciona ChatGPT GO en Argentina. FOTO OPENAI Cómo funciona ChatGPT GO en Argentina. FOTO OPENAI
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una adolescente de 15 años dio a luz en su casa de Ezpeleta asistida por ChatGPT y luego simuló el abandono de la beba en una estación de trenes para ocultar el nacimiento.
  • La joven ocultó el embarazo y usó la IA para el parto. Su pareja fingió hallar a la recién nacida y la entregó a la policía. Tras ser localizados, ambos confesaron la maniobra.
  • La beba permanece estable en el Hospital Iriarte. El caso genera alarma sobre el uso de IA en emergencias médicas y la vulnerabilidad social de menores en situaciones críticas.
Resumen generado con IA

Un estremecedor caso ocurrido en Ezpeleta (Quilmes, Buenos Aires) puso en foco el uso de la Inteligencia Artificial en situaciones críticas. Una adolescente de 15 años dio a luz sola en su casa, asistida únicamente por indicaciones obtenidas a través de ChatGPT, y luego, junto a su pareja, decidió abandonar a la recién nacida.

Según informó Infobae, la joven ocultó su embarazo y, al momento del parto, se encerró en el baño de su vivienda sin intervención de adultos ni asistencia médica. Para atravesar el proceso, recurrió a consultas con inteligencia artificial.

Tras el nacimiento, la adolescente dio aviso a su novio, también menor de edad, quien acudió al lugar. Ambos habrían acordado simular el abandono de la beba para evitar que la familia de la joven descubriera lo ocurrido.

El padre de la recién nacida la envolvió en una manta y la trasladó hasta la estación de trenes de la localidad. Allí, fingió haber encontrado a la bebé abandonada y se la entregó a un hombre, con quien luego se dirigió a una comisaría. A partir de ese momento, se activó el protocolo de emergencia y se solicitó la intervención del SAME.

La beba fue trasladada al Hospital Iriarte, donde permanece internada en el área de Neonatología. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por Infobae, la recién nacida se encuentra estable y fuera de peligro, al igual que su madre.

Con el correr de las horas, la Policía logró ubicar a los padres y a los abuelos de la menor. Fue entonces cuando la adolescente confesó que había dado a luz sola siguiendo instrucciones generadas por inteligencia artificial y que, por miedo, decidió ocultar la situación.

El testimonio fue respaldado por el joven, quien admitió haber ideado la falsa escena de abandono para evitar consecuencias familiares y legales.

Ante la gravedad del caso, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se presentó en el hospital para interiorizarse sobre el estado de salud de la beba y dialogar con el equipo médico. Según consignó Infobae, la investigación quedó ahora en manos de la Justicia.

El episodio abre interrogantes sobre el acceso a herramientas de Inteligencia Artificial en contextos sensibles y la falta de contención en situaciones de vulnerabilidad extrema.

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