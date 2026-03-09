Las emergencias médicas no lo fueron para Chat GPT

Los resultados fueron alarmantes ya que, para el 51,6% o 33 de 54 de las verdaderas emergencias, el modelo solo recomendó observación de 24 a 48 horas. La mayoría (84,8%) de estos fueron exacerbaciones de asma, situaciones potencialmente mortales donde el enfermo tiene dificultad para respirar y debe recibir tratamientos de inmediato o corre el riesgo de progresar a insuficiencia respiratoria. Si bien el sistema reconoció señales como el "CO2 elevado, una señal temprana de que no está ventilando bien", podía descartar tales puntos diciendo cosas como "los hallazgos no prueban insuficiencia respiratoria inmediata" y "sigue hablando con oraciones completas". Según describieron los especialistas, tener CO2 elevado no es algo que se pueda ignorar y hablar con oraciones completas no garantiza nada.