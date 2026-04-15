Liga Federal: Asociación Mitre busca dar el gran golpe frente a El Carmen de Jujuy

La Zona NOA de la Liga Federal de Básquet entra en su fase de ebullición. Los márgenes de error se achican, la tabla se aprieta y cada partido empieza a jugarse con un inconfundible aroma a playoffs. En ese contexto de alta tensión, este jueves desde las 21.30, San Miguel de Tucumán será el epicentro del básquet regional: en su emblemático estadio "Dionisio Muruaga" (Belgrano 1547), Asociación Mitre recibirá a El Carmen de Jujuy, el único líder e invicto del certamen. Un choque de realidades distintas, pero con urgencias que cotizan en alza.