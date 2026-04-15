Boca evalúa incorporar un arquero tras la lesión de Marchesín: ¿cuál es la decisión de Riquelme?

Resumen para apurados
- Boca Juniors analiza contratar un arquero en Buenos Aires tras la grave lesión de Agustín Marchesín. La dirigencia busca un refuerzo para encarar la etapa decisiva del semestre.
- AFA y Conmebol permiten sustituciones por lesiones largas, aunque el cierre del mercado internacional limita la búsqueda al ámbito local. Riquelme evalúa opciones de jerarquía.
- Mientras se define un refuerzo, el juvenil Leandro Brey asumirá la titularidad. Esta decisión marcará la estrategia deportiva del club ante un exigente calendario de competencias.
La grave lesión de Agustín Marchesín obligó a Boca a replantear su planificación deportiva. Frente a un calendario exigente por delante, la CD comenzó a estudiar la posibilidad de sumar un arquero para afrontar la etapa decisiva del semestre.
Los reglamentos de la AFA y la Conmebol permiten incorporar futbolistas en casos de lesiones de larga duración, lo que abre una puerta para un posible refuerzo. Sin embargo, el cierre del mercado internacional limita las opciones a jugadores del ámbito local.
"Estamos analizando todas las variantes", explicó un allegado a Juan Román Riquelme. Sin embargo, en La Boca creen que no será nada sencillo encontrar un arquero de jerarquía y experiencia, que pueda llegar a tomar impulso en el arco del "Xeneize".
Brey volverá a tener preponderancia en Boca
Mientras se analizan alternativas, el cuerpo técnico confía en Leandro Brey, considerado una de las grandes promesas del club. La decisión final dependerá de las oportunidades disponibles y de la estrategia deportiva de la institución.