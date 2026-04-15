Duro golpe para Boca: se confirmó la lesión de Agustín Marchesín

Un golpe letal para el "Xeneize" en un momento complicado

El diagnóstico representa un golpe deportivo y anímico para el equipo, que afronta compromisos decisivos en la Copa Libertadores y el Apertura. Según explicó el médico del plantel, Jorge Batista, la lesión se produjo por un movimiento casi imperceptible y no guarda relación con la molestia muscular que había sufrido semanas atrás.