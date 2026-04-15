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Duro golpe para Boca: se confirmó la lesión de Agustín Marchesín

El arquero se perderá lo que resta de la temporada y la CD ya piensa en variantes para reemplazarlo.

NO LO PUEDE CREER. Marchesín se retira del campo de juego con dolor e impotencia. Estará varios meses fuera de las canchas. NO LO PUEDE CREER. Marchesín se retira del campo de juego con dolor e impotencia. Estará varios meses fuera de las canchas.
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • El arquero de Boca, Agustín Marchesín, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante el partido ante Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores.
  • La lesión ocurrió por un movimiento fortuito y demandará ocho meses de recuperación. El médico Jorge Batista aclaró que no tiene relación con molestias musculares previas del jugador.
  • Con Marchesín fuera el resto del año, Leandro Brey asumirá la titularidad. La dirigencia evalúa incorporar un refuerzo para encarar los tramos decisivos del torneo y la Libertadores.
Resumen generado con IA

La lesión de Agustín Marchesín sacudió a Boca en un momento crucial del semestre. El experimentado arquero debió abandonar el campo de juego en el duelo contra Barcelona de Guayaquil, por la Copa Libertadores, visiblemente afectado y, tras los estudios médicos, se confirmó la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. 

De esa manera, el guardameta tendrá una recuperación que le demandará alrededor de ocho meses.

Un golpe letal para el "Xeneize" en un momento complicado

El diagnóstico representa un golpe deportivo y anímico para el equipo, que afronta compromisos decisivos en la Copa Libertadores y el Apertura. Según explicó el médico del plantel, Jorge Batista, la lesión se produjo por un movimiento casi imperceptible y no guarda relación con la molestia muscular que había sufrido semanas atrás.

Ante este panorama, Leandro Brey se perfila como titular en el arco xeneize. Mientras tanto, la dirigencia analiza la posibilidad de incorporar un reemplazo, amparada por los reglamentos vigentes.

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