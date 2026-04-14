Cómo estará el tiempo este miércoles 15 de abril en Tucumán

Luego de una jornada marcada por lluvias intensas y anegamientos en distintos puntos de la provincia, el clima en Tucumán dará un leve respiro este miércoles, aunque la inestabilidad no se disipará por completo.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con un cielo mayormente nublado durante la madrugada, con una temperatura cercana a los 18°C y baja probabilidad de precipitaciones.
Sin embargo, las condiciones cambiarán hacia la mañana, cuando podrían registrarse chaparrones aislados, con una probabilidad de lluvia que oscila entre el 10% y el 40%. Para la tarde, el panorama se mantendrá inestable con posibles lloviznas y una temperatura que alcanzará los 26°C, la máxima prevista para el día.
Hacia la noche, el tiempo tenderá a estabilizarse nuevamente, con cielo mayormente nublado y escasas chances de precipitaciones.
En cuanto al viento, será leve durante gran parte del día, predominando del sector sur y sudoeste, con intensidades variables entre los 2 y 22 km/h.
Después del diluvio registrado el martes, este miércoles se perfila como una jornada de transición: menos intensa en cuanto a lluvias, pero aún con condiciones que invitan a no confiarse y mantener el paraguas a mano.