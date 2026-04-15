Secciones
EspectáculosGuía para salir

Teatro: “Bromatología espiritual” ironiza sobre la autoayuda

Omar Adrián Béjar, dirigido por Martín Betella, presenta su obra en la sala Juan Tríbulo del Alberdi. Un personaje construido con los gurúes contemporáneos y los políticos corruptos.

NACIDO DE LA REALIDAD. El personaje de Omar Yariff fue construido sobre influencers y políticos actuales. NACIDO DE LA REALIDAD. El personaje de Omar Yariff fue construido sobre influencers y políticos actuales.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 8 Hs

“Bromatología espiritual” no se anuncia como una obra teatral, aunque lo sea. Se presenta como un Seminario Metafísico Regional, pero no tiene nada de ello. El maestro Omar Yariff promete “higienizar tu alma y alinear tu aura con ejercicios de autogestión corporal y enseñanzas profundas”, pero en realidad es Omar Adrián Béjar, quien con humor parodia el mundo de los gurúes contemporáneos, la autoayuda y las espiritualidades de moda con la dirección de Martín Bettella, como se podrá vivenciar desde las 21.30 en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy).

El unipersonal mezcla performance física, participación del público, proyecciones audiovisuales e ironía delirante y absurda, para cuestionar las promesas de bienestar instantáneo, con palabras, conceptos o frases que resuenan cotidianamente, vacías de contenido.

“La obra surge de un proceso de hace seis años. Comenzó con improvisaciones frente a cámara de Omar, donde apareció el personaje. En pandemia, hicimos sketches cortos en vivo por Instagram (@omaryariffok) en del ciclo Microvivos y ganamos un concurso del INT. Entonces lo fuimos moldeando a algunos influencers reales y pensamos en hacerla en teatro presencial, en formato seminario espiritual”, relata el director.

La propuesta fue “una forma de responder a la sobreinformación que circula en las redes sociales y en los medios; nos toca vivir una época en la que no hay certezas y todos parecen ser expertos en todo, donde se cuestionan hasta los conocimientos más evidentes como la forma del planeta, aunque todos sabemos es plana como una feta de queso tybo y está sostenida por cuatro panchuqueras humeantes apoyadas sobre el lomo de un vendedor de achilata gigante”.

Música desde los balcones del Centro Rougés

Música desde los balcones del Centro Rougés

Así, el personaje “juega con la lógica del sentido en una parodia de los gurúes de la salvación, como un guiño crítico a la posverdad en la que pareciera no ser tan importante lo que se dice sino cómo se lo dice, para ocultar intereses miserables con un tono de complaciente inocencia”. “Siempre las modas son pasajeras, como la de los pantalones chupines, pero algunas vuelven con insistencia abrumadora como la autoayuda, inventada por un neoliberalismo que ya tiene mucho tiempo prometiéndonos la salvación individual y diciéndonos por debajo que todo lo bueno y lo malo que nos pasa es producto del mérito propio. Nos ofrece una salida fácil, rápida y efectiva, sin interactuar con un otro ni encontrar una salida en común. Es una herramienta funcional a la lógica de consumo y dominación, con un Estado que se aleja cada vez más y con pocas jubiladas con U$S 100.000 para prestarnos”, dice.

Encuentro

Betella toma distancia de la idea de que el teatro sana: “en todo caso habilita un encuentro, porque para que haya teatro es necesario mínimamente uno que actúe y otro que mire;  sucede algo que un video o un libro no pueden dar, que es la experiencia con otros. Te persuade a correrte de la comodidad de tu casa, de lo conocido, de lo que ya sabés, para enfrentarte a algo nuevo y desconocido junto a otros al mismo tiempo y en el mismo lugar. El tiempo se detiene, no hay pantallas sino el aquí y ahora; uno puede llorar o reír a carcajadas. Lo importante es que no se está solo sino que forma parte de un ritual colectivo”.

Vuelve Pedro Bohórquez, uno de los mayores embaucadores de la historia

Vuelve Pedro Bohórquez, uno de los mayores embaucadores de la historia

En el universo de los gurúes contemporáneos, “hay de todo y para cada dolencia tienen una solución efectiva e intercambiable por dinero o especias; respetamos que a algunas personas les hace bien creer, siempre y cuando nadie salga lastimado”. “Nosotros sólo seguimos al gran Maestro Yariff al cual le debemos nuestro rotundo éxito y varios miles de dólares”, desliza.

En los anticipos por redes sociales, Béjar juega con recaudar dinero ostensiblemente y con hechos corruptos. Betella lo fundamenta: “nuestra mayor fuente de inspiración son los gobernantes que se esmeran cada día para darnos material para la obra y los videos. A veces se desloman tanto que en una semana nos tiran tal cantidad de ideas que no llegamos a incorporarlas todas y quedamos en constante deuda eterna con ellos”.

“Por eso tomamos las situaciones de injusticia que vivimos, que están totalmente normalizadas. La impunidad con la que difunde sus enseñanzas es un poco el reflejo de la idea de patria sumisa, dependiente y dividida que nos quieren vender pero no estamos dispuestos a comprar”, concluye.

Temas TucumánTeatro Alberdi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué son las relaciones de catálogo? El método que utilizó la Casa Real española para construir la vida de pareja de Felipe VI
1

¿Qué son las "relaciones de catálogo"? El método que utilizó la Casa Real española para construir la vida de pareja de Felipe VI

Nueva edición del Bafici: filmes imperdibles en una cita con el cine independiente
2

Nueva edición del Bafici: filmes imperdibles en una cita con el cine independiente

Soluciones luego de las inundaciones: Darío Monteros anunció trabajos “inmediatos” en el sur tucumano
3

Soluciones luego de las inundaciones: Darío Monteros anunció trabajos “inmediatos” en el sur tucumano

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones
4

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones

Antisemitismo: la memoria frente al relato
5

Antisemitismo: la memoria frente al relato

Proyectarán “Barcos y catedrales” en Espacio Incaa
6

Proyectarán “Barcos y catedrales” en Espacio Incaa

Más Noticias
Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore

Lucha contra las drogas en Tucumán: piden cambios en la ley de narcomenudeo

Lucha contra las drogas en Tucumán: piden cambios en la ley de narcomenudeo

Docentes de la UNT evalúan realizar un paro por tiempo indefinido

Docentes de la UNT evalúan realizar un paro por tiempo indefinido

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Chikungunya: se suman los contagios y ya hay 155 casos en Tucumán

Chikungunya: se suman los contagios y ya hay 155 casos en Tucumán

El papa León XIV dice que no le tiene miedo a Trump

El papa León XIV dice que no le tiene miedo a Trump

Trump, en rueda de prensa: críticas al papa León XIV y una polémica imagen suya como Jesús

Trump, en rueda de prensa: críticas al papa León XIV y una polémica imagen suya como Jesús

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos activa el bloqueo de puertos de Irán

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos activa el bloqueo de puertos de Irán

Comentarios