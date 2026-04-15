Teatro: “Bromatología espiritual” ironiza sobre la autoayuda

Así, el personaje “juega con la lógica del sentido en una parodia de los gurúes de la salvación, como un guiño crítico a la posverdad en la que pareciera no ser tan importante lo que se dice sino cómo se lo dice, para ocultar intereses miserables con un tono de complaciente inocencia”. “Siempre las modas son pasajeras, como la de los pantalones chupines, pero algunas vuelven con insistencia abrumadora como la autoayuda, inventada por un neoliberalismo que ya tiene mucho tiempo prometiéndonos la salvación individual y diciéndonos por debajo que todo lo bueno y lo malo que nos pasa es producto del mérito propio. Nos ofrece una salida fácil, rápida y efectiva, sin interactuar con un otro ni encontrar una salida en común. Es una herramienta funcional a la lógica de consumo y dominación, con un Estado que se aleja cada vez más y con pocas jubiladas con U$S 100.000 para prestarnos”, dice.