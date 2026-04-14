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Esta noche, en "Panorama Tucumano": entrevista al economista y empresario Gustavo Lazzari

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Esta noche, en Panorama Tucumano: entrevista al economista y empresario Gustavo Lazzari
Hace 2 Hs

Esta noche, en Panorama Tucumano, el insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren, entrevistará al economista y empresario Gustavo Lazzari, reconocido por su firme defensa de la economía de mercado y su labor como analista y divulgador de temas económicos y fiscales en el país.

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

En el segmento “Punto y Aparte”, un espacio de análisis con periodistas de la redacción,  participarán Indalecio Sánchez y Marcelo Aguaysol, quienes abordarán los temas más resonantes de la semana, con datos, claves e intercambios que buscan abrir el debate sobre la agenda pública.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

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