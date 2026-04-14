Los números del ciclo Mascherano en Inter Miami: títulos, récords y una era histórica

Resumen para apurados
- Javier Mascherano dejó de ser el técnico del Inter Miami tras 468 días. Logró la MLS Cup 2025 y récords históricos, retirándose por motivos personales y de índole familiar.
- Dirigió 67 partidos con una efectividad de 1,93 y un récord de 101 goles en un año. Gestionó un plantel estelar liderado por Messi, logrando la primera gran estrella del club.
- Su salida marca el fin de una era histórica junto a referentes como Busquets y Alba. La dirigencia deberá buscar un sucesor capaz de mantener el nivel competitivo y mediático.
El paso deJavier Mascherano por Inter Miami no solo se mide por sensaciones o impacto mediático. Los números explican, con claridad, la dimensión de un ciclo que quedará marcado como el más exitoso en la historia de la franquicia.
En total, el “Jefecito” estuvo 468 días al frente del equipo, tiempo suficiente para consolidar una identidad y convertir a las “Garzas” en protagonistas. Dirigió 67 partidos, con un saldo de 38 victorias, 15 empates y apenas 14 derrotas, lo que arroja una efectividad que lo ubica entre los entrenadores más rendidores del fútbol estadounidense. Su promedio de 1,93 puntos por encuentro refleja la regularidad de un equipo que supo sostener su nivel a lo largo del tiempo.
Pero donde realmente dejó su huella fue en el aspecto ofensivo. El Inter de Mascherano fue una máquina de atacar: promedió 2,21 goles por partido y alcanzó un récord histórico en la MLS al marcar 101 tantos en una sola temporada. Una cifra que no solo habla de volumen de juego, sino también de contundencia.
En defensa, el equipo mantuvo una media de 1,51 goles recibidos por encuentro, un dato que, si bien no fue su punto más fuerte, no opaca el equilibrio general de un conjunto que siempre apostó a imponerse desde el protagonismo.
Los títulos terminaron de coronar ese proceso. En 2025, Inter Miami conquistó la MLS Cup, la primera gran estrella de su historia, tras una final épica frente a Vancouver Whitecaps. Ese mismo año, además, se quedó con la Conferencia Este, confirmando una campaña dominante que lo posicionó como el mejor equipo del torneo.
El impacto también trascendió las fronteras de la liga. Bajo su conducción, el club tuvo una destacada participación en el Mundial de Clubes, logrando una visibilidad internacional que consolidó su crecimiento institucional y deportivo.
Más allá de los números, Mascherano logró algo aún más complejo: gestionar un vestuario repleto de figuras, con Lionel Messi como líder. Bajo su mando, Inter Miami dejó de ser visto como un proyecto mediático para convertirse en un equipo competitivo y respetado.
Su salida, según explicó, responde a motivos personales y a la necesidad de estar cerca de su familia, en un contexto que también marca el cierre de una etapa para el club, con las recientes despedidas de referentes como Sergio Busquets y Jordi Alba.
Ahora, con la vara alta y un legado consolidado, la dirigencia encabezada por David Beckham y Jorge Mas afronta el desafío de sostener un proyecto que encontró en Mascherano a su gran arquitecto. Porque los números no solo cuentan una historia: en este caso, explican una era.