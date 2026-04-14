Los números del ciclo Mascherano en Inter Miami: títulos, récords y una era histórica

En total, el “Jefecito” estuvo 468 días al frente del equipo, tiempo suficiente para consolidar una identidad y convertir a las “Garzas” en protagonistas. Dirigió 67 partidos, con un saldo de 38 victorias, 15 empates y apenas 14 derrotas, lo que arroja una efectividad que lo ubica entre los entrenadores más rendidores del fútbol estadounidense. Su promedio de 1,93 puntos por encuentro refleja la regularidad de un equipo que supo sostener su nivel a lo largo del tiempo.