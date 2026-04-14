Alerta por suelos saturados: afirman que en Tucumán ya llovió lo de todo un año

La preocupación por el clima en Tucumán ya no pasa solo por lo que puede llover en los próximos días, sino por lo que ya cayó. El observador meteorológico Cristofer Brito puso el foco en un dato que explica la vulnerabilidad actual de la provincia: en gran parte del territorio, las precipitaciones acumuladas en lo que va de 2026 ya alcanzan los niveles habituales de todo un año.