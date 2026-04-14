Alerta por suelos saturados: afirman que en Tucumán ya llovió lo de todo un año
Resumen para apurados
- El meteorólogo Cristofer Brito advirtió que en Tucumán ya llovió en 2026 el equivalente a todo un año, saturando los suelos y elevando el riesgo de inundaciones en la provincia.
- La nula capacidad de absorción del suelo hace que lluvias moderadas generen anegamientos rápidos. El fenómeno se da en un abril atípico donde aún no se instaló la temporada seca.
- Se prevén tormentas para el fin de semana con acumulados de hasta 40 mm. La vulnerabilidad hídrica actual obligará a mantener alertas ante posibles crecidas y daños en la región.
La preocupación por el clima en Tucumán ya no pasa solo por lo que puede llover en los próximos días, sino por lo que ya cayó. El observador meteorológico Cristofer Brito puso el foco en un dato que explica la vulnerabilidad actual de la provincia: en gran parte del territorio, las precipitaciones acumuladas en lo que va de 2026 ya alcanzan los niveles habituales de todo un año.
“En gran parte de la provincia ya llovió lo que suele llover en todo un año. Los suelos están totalmente saturados, lo que agrava cualquier nuevo episodio de precipitaciones”, advirtió el especialista en diálogo con LA GACETA.
Este escenario genera un efecto inmediato: cada nueva lluvia, incluso de intensidad moderada, puede provocar complicaciones. Con la tierra sin capacidad de absorción, el agua escurre rápidamente, lo que incrementa el riesgo de anegamientos, crecidas repentinas y problemas en zonas urbanas y rurales.
En ese contexto, Brito explicó que la semana continuará con condiciones inestables, con presencia de humedad elevada, cielos parcialmente cubiertos y probabilidad de lluvias aisladas. Sin embargo, el mayor punto de atención está puesto en el fin de semana, cuando podrían registrarse tormentas más organizadas.
“Podemos tener acumulados entre 20 y 40 milímetros, que no son extremos, pero en este contexto ya no son normales para abril y pueden generar inconvenientes”, detalló.
El especialista también remarcó que esta situación se da en un marco climático atípico para la época. A diferencia de otros años, cuando abril marcaba el inicio de una etapa más seca, en 2026 persisten las lluvias y la humedad. “La temporada seca todavía no se instaló y eso influye directamente en el estado actual de los suelos”, indicó.