Boca recibe a Barcelona de Ecuador con una duda en ataque y la obligación de dar otro paso en la Copa

Resumen para apurados
- Boca recibe este martes a Barcelona de Ecuador en la Bombonera por la Copa Libertadores, buscando liderar el Grupo D tras su victoria inicial ante Universidad Católica en Chile.
- Ante el próximo Superclásico, el DT Claudio Úbeda mantiene la duda de Miguel Merentiel por lesión, mientras el exídolo xeneize Darío Benedetto regresa al estadio como rival.
- Una victoria consolidaría el presente internacional de Boca y brindaría impulso anímico previo a enfrentar a River, en un duelo clave para las aspiraciones en el torneo continental.
Boca afrontará este martes una noche importante en la Bombonera, donde buscará dar otro paso fuerte en la Copa Libertadores frente a Barcelona de Ecuador. Después del triunfo ante Universidad Católica en Chile, el equipo de Claudio Úbeda intentará ratificar su buen arranque y acomodarse en una zona que promete ser exigente.
El contexto también le da al partido un peso especial. Más allá del objetivo inmediato de sumar de a tres, Boca sabe que este compromiso llega justo antes del Superclásico del domingo ante River. Por eso, el cuerpo técnico decidió dosificar cargas en el torneo local y ahora pondrá en cancha lo mejor que tiene disponible para no dejar puntos en el camino en la copa.
La única duda importante pasa por Miguel Merentiel, que arrastra una molestia física y será evaluado hasta último momento. Si no llega, su lugar sería para Milton Giménez. El resto del equipo saldría con Agustín Marchesín, Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda y Adam Bareiro.
Del otro lado estará un Barcelona necesitado de reacción tras la derrota frente a Cruzeiro en la primera fecha. El conjunto ecuatoriano llegará además con un apellido que inevitablemente se roba parte de la escena: Darío Benedetto, que volverá a pisar la cancha de Boca, ahora con otra camiseta y en un contexto muy distinto al de sus años como referente del club.
La Bombonera, otra vez en el centro de una noche pesada
El partido arrancará a las 21 y será dirigido por Wilmar Roldán, con transmisión de Fox Sports. Para Boca no será un encuentro más. Además de la importancia en la tabla, el equipo necesita llegar al clásico con buenas sensaciones, pero sin perder de vista que la Copa exige firmeza desde el arranque. En ese equilibrio entre la urgencia del presente y lo que viene el domingo, se jugará buena parte del clima de la semana.