Boca recibe a Barcelona de Ecuador con una duda en ataque y la obligación de dar otro paso en la Copa

La Bombonera, otra vez en el centro de una noche pesada

El partido arrancará a las 21 y será dirigido por Wilmar Roldán, con transmisión de Fox Sports. Para Boca no será un encuentro más. Además de la importancia en la tabla, el equipo necesita llegar al clásico con buenas sensaciones, pero sin perder de vista que la Copa exige firmeza desde el arranque. En ese equilibrio entre la urgencia del presente y lo que viene el domingo, se jugará buena parte del clima de la semana.