¿Qué son las "relaciones de catálogo"? El método que utilizó la Casa Real española para construir la vida de pareja de Felipe VI

España es el epicentro de un incendio mundial. El planeta está en llamas por la publicación del libro “Los novios de Felipe VI”, escrito por el periodista Joaquín Abad. Las redes sociales, especialmente las dedicadas al espectáculo y la política, replican cada segundo lo que es la tendencia del momento. Sucede que la obra de Abad no es un libro más que tiene como foco a una familia real. El comunicador apenas roza lo que habitualmente, lo más público, de la vida de un monarca.