¿Qué son las "relaciones de catálogo"? El método que utilizó la Casa Real española para construir la vida de pareja de Felipe VI
El libro "Los novios de Felipe VI: La corona y los hombres que pasaron por su vida", escrito por el periodista Joaquín Abad causa un terremoto mediático. Abad se refiere a temas que durante décadas fueron tabú en España.
Resumen para apurados
- El periodista Joaquín Abad lanzó en España el libro 'Los novios de Felipe VI', denunciando que la Casa Real creó 'relaciones de catálogo' para proteger la imagen pública del monarca.
- La obra define estos vínculos como pactos de conveniencia institucional para ocultar la vida privada. Compara el caso con 'PR relationships' de Hollywood para sostener la monarquía.
- Esta publicación rompe tabúes históricos en España y cuestiona la estabilidad del matrimonio real, lo que podría alterar la percepción pública sobre la integridad de la corona.
España es el epicentro de un incendio mundial. El planeta está en llamas por la publicación del libro “Los novios de Felipe VI”, escrito por el periodista Joaquín Abad. Las redes sociales, especialmente las dedicadas al espectáculo y la política, replican cada segundo lo que es la tendencia del momento. Sucede que la obra de Abad no es un libro más que tiene como foco a una familia real. El comunicador apenas roza lo que habitualmente, lo más público, de la vida de un monarca.
El libro es sumamente incisivo y polémico. Según el autor, Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia -nombre de bautismo de Felipe VI- habría mantenido relaciones sentimentales y amistades profundas tanto con mujeres como con hombres a lo largo de su vida.
Abad irrumpe con el concepto de "relaciones de catálogo" en el contexto previo del vínculo que mantiene desde hace años con Letizia. La unión de este tipo de relación obedece a mantener una imagen pública, la conveniencia institucional o el cumplimiento de un estándar estético y social, pero que carecen de una conexión emocional profunda detrás de las cámaras. Es, básicamente, elegir o mantener una pareja porque juntos se lucen en las fotos o encajan en el guión esperado.
En el libro
El concepto de "relaciones de catálogo" se utiliza para describir cómo se habría construido la imagen pública del Rey ocultando lo que el autor denomina una "doble vida". La Casa Real española, siempre según Abad, gestionó las amistades y parejas del Príncipe para que encajaran en el catálogo ideal de un heredero. La meta habría sido parte de una estrategia de imagen para silenciar rumores sobre su supuesta bisexualidad.
Un plan como ese es difícil de probar y los rumores de su aplicación circularon en otros ámbitos también. Principalmente, en el mundo del entretenimiento, estas relaciones suelen llamarse "PR Relationships" (relaciones de relaciones públicas) o, de forma más coloquial, showmances, cuyos vínculos están fuertemente impulsados por contratos, agentes y estrategias de marketing.
Entre Tom Cruise y Katie Holmes durante años se dijo que la Iglesia de la Cienciología realizó un "casting" para encontrarle una esposa adecuada a Cruise tras su divorcio de Nicole Kidman. El acuerdo incluía cláusulas muy estrictas sobre el comportamiento público, la crianza de su hija y compensaciones económicas millonarias que aumentaban según los años que durara el matrimonio.
Una de las “relaciones catálogo” más recientes, fue la de Timothée Chalamet y Kylie Jenner. Muchos analistas sugieren que es un movimiento maestro de Kris Jenner, madre de Kylie y generadora del fenómeno del clan Kardashian, para elevar el estatus de "chica de alta moda" de su hija, y para Chalamet, una forma de suavizar su imagen poco comercial de intelectual indie.
Taylor Swift y Travis Kelce, aunque parecen estar muy felices, su relación ha sido analizada como el caso de marketing más exitoso de la década. La cantante atrajo a una audiencia femenina masiva a la NFL y él se convirtió en una estrella global fuera del deporte.
La ruptura de la relación entre Bradley Cooper e Irina Shayk coincidió sospechosamente con el fin de la promoción de la película "A Star Is Born", lo que alimentó aún más las teorías. Se decía que ayudaba a Bradley a proyectar una imagen de hombre de familia estable durante sus campañas para el Oscar, mientras que a Irina le daba una visibilidad constante en la élite de Hollywood.
El papel de Letizia en este esquema
Volviendo a las polémicas revelaciones que se hacen en el libro “Los novios de Felipe”, la tesis del matrimonio actual del Rey es bastante dura: sugiere que la unión con Letizia fue el último gran "pacto" de catálogo. Ambos habrían aceptado vivir bajo una narrativa oficial diseñada para la supervivencia de la monarquía, mientras en privado sus vidas siguen caminos distintos desde hace 21 años.