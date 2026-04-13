“Tampoco es el Milan”: la frase de un jugador de Barcelona que calentó la previa contra Boca

Boca recibirá este martes a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un partido que ya venía cargado de condimentos por el regreso de Darío Benedetto a La Bombonera. Sin embargo, en la previa apareció otra historia que sumó temperatura: una frase de Sergio Núñez que cayó mal entre los hinchas “xeneizes”.