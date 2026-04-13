“Tampoco es el Milan”: la frase de un jugador de Barcelona que calentó la previa contra Boca

Resumen para apurados
- El delantero Sergio Núñez desafió a Boca este martes en La Bombonera por Copa Libertadores al afirmar que 'tampoco es el Milan', buscando restarle peso a la jerarquía xeneize.
- La frase surge en la previa de la segunda fecha grupal. Barcelona llega con confianza tras vencer a Argentinos Juniors, mientras el foco también está en el regreso de Benedetto.
- El cruce promete un clima hostil y alta paridad deportiva. El resultado será determinante para las aspiraciones de ambos clubes en su búsqueda por clasificar a octavos de final.
Boca recibirá este martes a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un partido que ya venía cargado de condimentos por el regreso de Darío Benedetto a La Bombonera. Sin embargo, en la previa apareció otra historia que sumó temperatura: una frase de Sergio Núñez que cayó mal entre los hinchas “xeneizes”.
El delantero uruguayo sorprendió al hablar del duelo y lanzó una declaración que enseguida hizo ruido. “Es Boca, tampoco es el Milan”, soltó, en una comparación que rápidamente se viralizó y que fue interpretada como una forma de bajarle el precio al rival.
Después de esa frase, Núñez intentó equilibrar el mensaje y dejó en claro que no subestima el partido. “Es un partido difícil. Sabemos que podemos ganar el partido y con esa mentalidad vamos a ir”, sostuvo, antes de recordar otros antecedentes recientes del equipo ecuatoriano fuera de casa.
En ese sentido, remarcó: “Así como lo ganamos en la Argentina contra Argentinos Juniors y en Brasil contra Botafogo”, en referencia al repechaje que Barcelona de Ecuador tuvo que superar para meterse en la fase de grupos. Es decir, el mensaje combinó una provocación inicial con una muestra de confianza en las posibilidades de su equipo.
Un partido con clima caliente y otro regreso especial
Además del cruce verbal, el partido tendrá otro foco de atención por la vuelta de Benedetto al estadio de Boca, ahora con otra camiseta. Así, entre la frase de Núñez y la presencia del exdelantero “xeneize”, la Bombonera ya tiene varios motivos para vivir una noche con clima de Copa bien cargado.