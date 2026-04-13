13 de abril, Día del Kinesiólogo en Argentina: por qué se celebra

Resumen para apurados
- Argentina celebra cada 13 de abril el Día del Kinesiólogo para conmemorar la creación de la primera escuela de la disciplina en la UBA en 1937, destacando su rol esencial en la salud.
- La disciplina inició con cursos de Cecilia Grierson en 1904. Hoy se define como el estudio del movimiento, abarcando rehabilitación pediátrica, de adultos y el área respiratoria.
- Esta profesión trasciende la rehabilitación post-accidente, consolidándose como herramienta clave de prevención y mejora del bienestar físico, emocional y energético de los pacientes.
El 13 de abril se celebra el Día del Kinesiólogo en Argentina como una conmemoración de la apertura de la primera escuela de kinesiología del país. La fundación se dio en 1937, cuando el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA transformó el curso de kinesioterapia en la Escuela de Kinesiología.
Más de 30 años antes, Argentina ya tenía antecedentes a la fundación. En 1904, la doctora Cecilia Grierson, primera mujer médica de Sudamérica, ya dictaba cursos de una disciplina denominada gimnasia médica y de kinesiología en la misma universidad. Esos fueron los primeros pasos que constituyeron la disciplina. Más tarde, fue el doctor Octavio Fernández el impulsor de la creación de la institución.
¿Qué es la kinesiología?
El Ministerio de Salud Pública define la kinesiología como el estudio científico del movimiento humano. “Si lo pensamos detenidamente, todo lo que hacemos se traduce en movimiento, desde caminar hasta funciones tan vitales como respirar, por eso la importancia de la tarea que desarrollan quienes se encuentran abocados a esta especialidad”, destaca un artículo del organismo público.
En Tucumán, el Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda tiene un Servicio de Rehabilitación inaugurado en 1999. Cuenta con un área de Intervención Temprana para pacientes de 0 a 4 años; Rehabilitación Pediátrica, para niños de 4 a 14 años, y Rehabilitación de Adultos, que atiende a pacientes de 14 años en adelante. También existe un Área Respiratoria, creada en 2009.
Para qué sirve la kinesiología
La kinesiología, según un artículo de Medin Care, sirve para estudiar los movimientos del cuerpo, que contienen valiosa información sobre nuestra salud. Esta disciplina puede beneficiar en lo físico, emocional y energético. Para obtener información, los especialistas usan un test muscular que detecta zonas disfuncionales y efectos de este problema sobre la salud de la persona que se trata.
Aunque la kinesiología suele aplicarse a personas accidentadas o con algún tipo de disminución, también existe una rama preventiva que se enfoca en el descubrimiento temprano o anticipación de problemáticas físicas y busca tratarlas de forma específica para evitar que se desarrollen y causen mayores molestias o impedimentos.