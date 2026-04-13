13 de abril, Día del Kinesiólogo en Argentina: por qué se celebra

Más de 30 años antes, Argentina ya tenía antecedentes a la fundación. En 1904, la doctora Cecilia Grierson, primera mujer médica de Sudamérica, ya dictaba cursos de una disciplina denominada gimnasia médica y de kinesiología en la misma universidad. Esos fueron los primeros pasos que constituyeron la disciplina. Más tarde, fue el doctor Octavio Fernández el impulsor de la creación de la institución.