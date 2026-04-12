Especial moda: Yubrin, el sello de calidad que se posiciona en todo el país
Con más de 50 años de trayectoria, Yubrin se consolidó como una de las referencias del rubro textil en el NOA, construyendo su crecimiento sobre pilares claros: variedad, calidad, servicio y una permanente adaptación a las nuevas demandas del mercado. Desde sus inicios hasta la actualidad, la empresa logró expandir su alcance y diversificar su propuesta sin perder la identidad que la posiciona como un actor confiable dentro del sector.
“Yubrin, con más de cinco décadas en el rubro textil, se impone en Tucumán desde la variedad, el surtido, la calidad, el buen servicio y las tendencias”, destacó Gabriel Yubrin, titular y director general de la empresa. El camino no fue lineal: la firma nació en Santiago del Estero y luego se trasladó a Tucumán donde encontró un escenario propicio para su desarrollo. “La evolución no solo fue en una cuestión de productos, sino también en carteras de clientes y en comercio exterior y digital”, agregó.
Hoy, la empresa cuenta con un portfolio que supera los 10.000 artículos, abarcando múltiples segmentos: desde telas para prêt-à-porter y moda urbana hasta productos institucionales, blanquería, decoración y cortinados. “Tenemos una amplia gama de productos, uniformes, confecciones, hacemos colección cápsulas para diseñadores y contamos con fábrica de cortinas en la ciudad de La Plata”, detalló Yubrin. Esta amplitud le permite atender tanto al público general como a clientes corporativos en todo el país.
El crecimiento de la firma también se apoya en su capacidad de insertarse en distintos sectores productivos y de servicios. “Equipamos hoteles, también trabajamos con gastronomía y en sanidad con clínicas y sanatorios del microcentro. Tenemos una cartera de clientes importantes, con una relación construida sobre el compromiso y la continuidad”, remarcó.
Uno de los diferenciales más marcados de la empresa es su apuesta por la calidad. “Nuestro estandarte, el valor y el propósito de la empresa corren de la mano”, afirmó el director. En ese sentido, subrayó una política concreta: “Todos nuestros productos tienen tres años de garantía”. Además, planteó una posición firme frente al mercado actual: “Buscamos no caer en la prostitución de productos actuales con la invasión de China. Si bien importamos hace más de 20 años, siempre priorizamos un buen producto a un buen precio”.
En cuanto a su esquema comercial, Yubrin combina experiencia e innovación con tres canales de venta: el corporativo mayorista, la atención al público y el comercio digital. “El ecommerce está en su etapa de crecimiento. Hace tres años que lo desarrollamos y sabemos que es un proceso que lleva tiempo consolidar, como ocurrió con nuestra estructura tradicional”, explicó. No obstante, el objetivo es claro: “hace años que la gente se vuelca a la compra digital y una empresa que está a la vanguardia no puede quedarse afuera”.
A esto se suma una logística que refuerza el vínculo con los clientes en todo el país. “Tenemos delivery tres veces por semana en cualquier punto, no solo de la provincia sino del país, además de un canal mayorista y corporativo con vendedores a domicilio”, precisó.
Con una trayectoria que combina experiencia, innovación y cercanía, Yubrin continúa afianzando su lugar en el sector textil, proyectándose hacia el futuro con una propuesta que integra tradición y adaptación a las nuevas dinámicas del mercado.