Especial moda: Yubrin, el sello de calidad que se posiciona en todo el país

“Yubrin, con más de cinco décadas en el rubro textil, se impone en Tucumán desde la variedad, el surtido, la calidad, el buen servicio y las tendencias”, destacó Gabriel Yubrin, titular y director general de la empresa. El camino no fue lineal: la firma nació en Santiago del Estero y luego se trasladó a Tucumán donde encontró un escenario propicio para su desarrollo. “La evolución no solo fue en una cuestión de productos, sino también en carteras de clientes y en comercio exterior y digital”, agregó.