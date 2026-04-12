La historia de supervivencia animal que conmovió en medio del desastre

No estará solo en la tarea de criarla: “la mamá de mi hija siempre le muestra mis videos, y está impaciente por conocerla; ya me la veo venir, sé que ella va a estar más pegada a Renata que yo”. Además está el caso de Tucu, “un perrito que un voluntario encontró en los primeros días que llegamos y que estaba perdido y desorientado; ese día lo llevamos al campamento y pasó de estar asustado a dormir con nosotros en la cama”. “Desde ese momento está con nosotros y ya fue a Buenos Aires, ahora le estamos buscando una familia para la adopción. Y hay muchas otras mascotas que están en esa misma situación en Tucumán y se fueron ubicado”, añadió.