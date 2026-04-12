La misa de hoy: el encuentro con Dios por la Fe

El Evangelio de hoy nos presenta a Tomás, que dice con total honestidad: “Si no veo… si no toco con mis dedos las llagas… no voy a creer”. Y podríamos pensar que Tomás está equivocado, pero si somos sinceros, representa muy bien al hombre de hoy, al hombre de 2026. Hombre escéptico y manejado por una virtualidad que solo produce estímulos sensoriales y no apertura reflexiva. Vivimos en una cultura donde todo tiene que comprobarse: lo que no se ve no cuenta, lo que no se puede medir se pone en duda. Queremos evidencias, resultados, garantías, y también le pedimos eso a Dios.