Miguel Ángel De Marco: “Roca construyó el estado moderno de la Argentina”

-La primera es la de la conclusión de un proceso muy duro que había empezado en Pavón. Cuando Roca se hace cargo del poder lo hace después de una guerra civil en la que se entremezclan sus antiguos compañeros de la Guerra del Paraguay y de otras luchas que había tenido el país. Casi todas las presidencias argentinas habían empezado o terminado con alguna revolución o guerra. La de él va a ser la presidencia que inicia un periodo pacífico con algunas revoluciones provinciales o las grandes revoluciones radicales, pero va a permitir un progreso sostenido. Y cuando él asume la segunda presidencia, ya muchos de los problemas que veía como sumamente difíciles estaban resueltos. Algunos los había resuelto él, otros sus sucesores. Por ejemplo, la ocupación territorial. O las comunicaciones. Contó con herramientas muy importantes que en la primera no tenía: teléfonos, telégrafos, ferrocarriles. Esto no hubiese podido ser sin ese basamento que se había construido desde la primera presidencia hasta la segunda con distintos aportes.